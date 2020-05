Patrick Ewing, ex estrella de la NBA, dice que dio positivo a Covid-19

NUEVA YORK._ La ex estrella de los New York Knicks, Patrick Ewing, dijo el viernes que dio positivo a Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Ewing, que jugó 17 temporadas en la NBA y actualmente es entrenador en jefe del equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Georgetown, dijo que quería compartir su diagnóstico públicamente para enfatizar que el virus puede afectar a cualquiera.

"Quiero compartir que he dado positivo por Covid-19", dijo en Twitter el ex basquetbolista de 57 años. "Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera. Quiero alentar a todos a mantenerse a salvo y cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos".

El ex integrante del "Dream Team" mostró su agradecimiento con el cuerpo médico que hoy se encuentra dando una batalla ante el Covid-19.

"Cuídense ahora más que nunca. Quiero también agradecer a los trabajadores de la salud y a todos los que están en la línea de batalla de este virus. Yo voy a estar bien y vamos a salir de esto", indicó el ex basquetbolista, quien se encuentra internado, en cuidados especiales.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG