Persisten ataques a portales informativos en Sinaloa; alertan a autoridades a que investiguen

Alejandro Sicairos hace un llamado a los medios de comunicación a estar preparados con la tecnología para enfrentar los ataques, y a las autoridades para que investiguen las causas

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Aunque ya no han logrado colapsar las páginas de internet de unos cinco medios informativos en Sinaloa, hay indicios de que todavía persisten los ataques, confirmó el director de Revista Espejo, Alejandro Sicairos.

Además hizo un llamado a los medios de comunicación, a estar preparados con la tecnología para enfrentar los ataques, y a las autoridades para que investiguen las causas.

“Insisten, han insistido, lo que pasa es que ya no han tenido mucho éxito, porque ya estamos preparados”, señaló, “y más que nada me baso en el reporte de los técnicos que nos dan servicio a nosotros, de que nos dicen que todavía no es un ataque directo, como lo que buscan, son como simulacros, como ensayos, preparando un gran ataque, lograr apagón cibernético en estos medios”.

“Yo creo que están preparando una adversión sistemática en la libertad de expresión y que esta demanda de Artículo 19 y otras organizaciones que han planteado para que la FEADLE actúen es muy oportuna”.

Dijo desconocer si estos ataques es por los tiempos electorales o las circunstancias que los hayan provocado, sin embargo, lo que es obvio es la intención de evitar que las audiencias se vean informadas por estos medios.

Además de revista Espejo, los portales web del periódico Noroeste y del noticiero radiofónico Línea Directa hicieron públicos los ataques, luego se sumó el semanario Riodoce y aunque aún no ha emitido un posicionamiento, también se confirmó que el medio digital Reacción Informativa es otro de las víctimas.

“No hay una certeza de quién pudiera ser, pero lo que sí es un hecho es que son dirigidos y tienen como objetivo callar los medios de comunicación”, agregó Sicairos.

“Creo que hay que hacer tres cosas, seguir investigando, blindar nuestros equipos de sistemas y mantenernos alertas, este es un tipo de agresión a los medios de comunicación, pero después pueden escalar más directo a reporteros o directivos de los propios medios”.

Revista Espejo confirmó que sufrieron un ataque apenas el viernes, pero no tuvo tanto impacto por las medidas que se tomaron de prevención y seguridad cibernética; Noroeste también padeció de más ataques durante la semana, según confirmó el departamento de sistemas del grupo.