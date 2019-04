Ponen un cero al Alcalde de Mazatlán, Químico Benítez, en combate a la corrupción

La organización no gubernamental Observatorio Ciudadano de Mazatlán revela que pese a que se han puesto denuncias sobre la mesa, éstas... no caminan

José Alfredo Beltrán

07/04/2019 | 10:50 AM

CULIACÁN._ Un “cero” de calificación en combate a la corrupción otorgó el Observatorio Ciudadano de Mazatlán a la administración que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres.

Gustavo Enrique Rojo Navarro, director de esta organización no gubernamental, acusó que en el Gobierno de “El Químico” no hay interés de hacer las cosas diferentes.

“Los resultados, las denuncias que hemos metido en el órgano interno de control no han arrojado los resultados que nosotros quisiéramos; les ponemos en la mesa pruebas, les ponemos en la mesa evidencias y no caminan”, reveló.

Gustavo Enrique Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

El director del Observatorio realizó esta afirmación en el marco del foro “Los retos del Sistema Estatal Anticorrupción en Sinaloa”, realizado en Culiacán.

El encuentro fue organizado por la red Ciudadanos por la Integridad del Estado, que auspician colectivos como Inicitiva Sinaloa y Tierra Colectiva de Baja California.

Uno de los asistentes cuestionó a Rojo Navarro qué calificación pondría a Mazatlán, gobernado ahora por Morena, en el combate a la corrupción.

“¿Del uno al 10?”, preguntó, para responder a sí mismo: “¡cero!”.

“A excepción de la síndico procuradora”, justificó, “el resto del sistema, el resto gobierno municipal no está atendiendo las demandas de corrupción”.

Prueba de esta conclusión, abundó, está en la cantidad de familiares de los funcionarios públicos que están ocupando lugares en la nómina y “otras cosas que se han estado viendo”.

La síndico, aseguró, sí está dando esa lucha contra la corrupción.

“Pero también tiene conflictos ahí adentro, entonces yo creo que sí, a los que les corresponde, sí están dejando mucho qué desear”, afirmó.

Luego, en entrevista con Noroeste, el activista dio más fundamentos sobre esta evaluación a la administración de “El Químico Benítez”.

--Es lapidario ese “cero” que le das al Alcalde…

--No se ha visto, no se ha visto como tal el Gobierno, en lo general; si tú ves el rubro de obras públicas no se ha visto, apenas acaban de autorizar un paquete de obras que hay que revisar.

El Gobierno mazatleco, abundó, ha estado también un poco manchado por otros temas de corrupción.

“Ahora en el Carnaval, los monigotes famosos, el nepotismo, entonces dices si la línea nacional o federal es acabar con todo eso, estás mandando otro mensaje, completamente diferente”, sostuvo.

--¿Ha decepcionado el Gobierno municipal que encabeza Morena?

--Sí, sí yo creo que pudiera ser diferente, si respetaran la línea y decir “vamos acabar con todo esto”.

“Cómo, ¿cómo lo vas a acabar?, ¿cuáles son las acciones, los cambios que vas a hacer para acabar con la corrupción?, eso es lo que tienen que hacer, es decir, tenemos identificados que en las administraciones pasadas se hizo todo esto, nosotros vamos a hacer las cosas diferentes”, añadió.