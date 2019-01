Red interna implica a trabajadores, jefes y supervisores

Cesan por corrupción a 40 trabajadores de Jumapam

Algunos tenían acuerdos con particulares para mantener el servicio sin pagar, otros están ligados a la operación de tomas ilegales, y uno de ellos negociaba con los medidores de cobre, denunció el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres

Sheila Arias

MAZATLÁN.- El Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres informó que fueron cesados al menos 40 trabajadores de Jumapam, vinculados a una red interna de robo de agua, algunos tenían acuerdos con particulares para mantener el servicio sin pagar, otros están ligados a la operación de tomas ilegales, y uno de ellos negociaba con los medidores de cobre.

“Tenemos muchas personas que se robaban el agua, que se están robando el agua, pero yo paré eso para que llegara la nueva administración y entrarle con todo, entonces pronto van a saber. Tenemos pruebas de todo”, declaró en conferencia de prensa.

Si intención no era revelar más, contuvo sus palabras, pero terminó revelando que el robo de agua en Mazatlán está articulada desde adentro de la paramunicipal, que se trata de una red que implica a decenas de trabajadores, a jefes, y a supervisores.

- ¿Entonces es gente de adentro?

- Para que roben el agua necesitan estar de acuerdo los de afuera y los de adentro, no todos, algunos.

- ¿Ya está detectada esta red que usted ha dicho?

- Sí, sí, ya salieron varias personas, vamos por etapas, estamos sacando la pus, ¿cómo se saca la pus? Apretándole... Hay uno que tenemos casi comprobado del robo y la venta de todos los medidores del agua que era puro bronce, a ese le vamos a dar seguimiento jurídico, pero otros es difícil saber quién ordenó que se colgaran a la tubería, es una red de corrupción.

- ¿Por lo menos de cuánta gente?

- Esta semana ya salieron cinco más, y la otra semana salen cinco o 10, y lo peor es que algunos son cínicos, una persona que llegó con nosotros que le tuvimos que decir adiós por malos manejos, y hoy se siente ofendido, es increíble cuánta gente que viene con nosotros, se persigna con la Cuarta Transformación y resulta que sale igual de pícaro que los que se fueron.

- ¿Y en total en Jumapam cuántos están detectados, los que participaban?

- Ya han salido fácil unos 40, de la Junta pero aún hay más, acuérdense que en la Junta es donde hay más sindicalizados de toda la administración, el 60 por ciento son sindicalizados. Escuchaba al líder sindical que quiere más, no es posible, tenemos que revertir eso, no es posible que una paramunicipal tenga tantos sindicalizados.

El robo de agua apenas lo denunció este Gobierno en noviembre pasado, antes no era público, a pesar que el ex gerente general, Quel Galván Pelayo, declaró que era una práctica de años y de muchos.

Incluso esta irregularidad mantenía a la Junta con problemas financieros y de escasez.

En los últimos tres meses la Jumapam ha detectados tomas clandestinas y adeudos millonarios en el Estado Teodoro Mariscal, en un hotel de zona turística, y en el Polideportivo de la UAS; el promedio es de 10 tomas ilegales cerradas cada día, lo que se traduce en que el 60 por ciento del líquido no se cobra, se va en eso, en lo clandestino.

Sin embargo, el Alcalde aseguró que no se distraerán con denuncias penales.

“Que el pueblo los juzgue”, dijo.

‘Péquele a quien le pegue’

De la Jumapam brotó la pus, pero de las direcciones donde ingresan y egresan recursos este Gobierno también ha detectado robo de efectivo, saqueo de dinero públicos.

“Yo en su momento les voy a dar ejemplos de dónde se robaban el dinero aquí en Mazatlán porque ya tenemos el pulso, no me voy a poner a buscar dónde, cómo demostrarlo, me distrae, pero sí que la gente sepa cómo se robaban el dinero, está muy sencillo: trabajamos noviembre y diciembre sin recursos, ¿de dónde cree que entraron?, del pago de los ciudadanos, de los impuestos, pero manejados con transparencia”, agregó.

- ¿Cuántas áreas están implicadas?

- Dónde se manejaba dinero, en todas las áreas había corrupción”

El Alcalde aseguró que la “limpia” no ha terminado.

“A veces dicen que somos muy peleoneros, pero no, vamos a poner orden en la ciudad péguele a quien le pegue”, advirtió.