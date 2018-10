Prevén cierre de negocios por altas tarifas de la CFE

Rómulo Beltrán Castro, propietario del restaurante Mr. Leos, dice que ve posibilidad de cerrar por los altos costos de la ‘luz’

Valeria Ortega

CULIACÁN._ Las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad ha obligado a los restauranteros a cambiar de estrategias para ahorrar en consumo y costos, en el caso del restaurante Mr. Leos, ven la posibilidad de cerrar, expresó Rómulo Beltrán Castro, propietario.

“Todos los costos que se van elevando van afectando a la empresa, entonces la empresa se ve en la necesidad de tener que cambiar sus estrategias ya sea reduciendo los gastos de energías, mermas y en el último de los casos reduciendo la plantilla de personas”, explicó.

La última estrategia que tomó Rómulo Beltrán fue sustituir los focos incandescentes por los focos ahorradores, además de cambiar otros aparatos electrónicos por algunos cuyo consumo de energía es menor.

Con ese cambio logró reducir su consumo de energía eléctrica en el mes de septiembre y disminuyó el precio de su recibo de pagó, señaló, de pagar 9 mil 500 pesos al siguiente mes disminuyó entre mil 500 y dos mil pesos su pago.

“Mi recibos de luz de este año comparados con los del año pasado son un poco más bajo, pero yo creo que fue por esa inversión que yo hice de ahorro. Porque lo que he escuchado es que las personas que no han hecho eso y han mantenido esos equipos pues sus incrementos han sido muy altos, hablan de un 30 por ciento de sus incrementos”, comentó.

“He escuchado casos alarmantes que yo al verdad a veces me gustaría preguntar que me enseñaran los recibos para verlos porque no lo puedo ni creer, gente que está pagando de 20 a 40 mil pesos de luz, no se que está pasando”, añadió.

Dijo que al igual que el resto de los restauranteros desconocen los motivos por los cuales incrementan los costos de la electricidad, por lo que cuesta casi lo mismo pagar el recibo de la luz que rentar un establecimiento.

“Si llega un momento dado en que los costos están entre operar o cerrar pues uno tiene que tomar medidas... La última medida que yo tomaría sería reducir mi planta laboral, lo que se escucha es que se estarán incrementando mes con mes; si sigue ese camino nos va a obligar a que cerremos, porque ese es el siguiente paso para nosotros”, comentó.

--¿Entonces cerrar es una posibilidad para Mr. Leos?

“Es una posibilidad si los costos de energía y los costos de los insumos que nosotros manejamos están por encima de lo que nosotros podemos manejar para tener un buen precio, para tener una buena plantilla laboral y un buen servicio, estaríamos obligados a hacer eso”, puntualizó el Beltrán Castro