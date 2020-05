ProtecciÃ³n Civil plantea catalogar como no indispensable la venta de pasteles durante contingencia

Protección Civil plantea catalogar como no indispensable la venta de pasteles durante contingencia

Se busca que lo del Día del Niño no se repita el Día de las Madres

Belem Angulo

Se pondrá a discusión la suspensión de actividades en establecimientos de venta de pasteles debido a las aglomeraciones realizadas el Día del Niño y pensando en evitar que se repita la situación el día de las madres, informó Protección Civil Estatal.

"En el tema de los pasteles vamos a determinar si lo vamos a dejar como actividad esencial en los próximos días", comentó Roy Navarrete Cuevas, Coordinador del Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Sinaloa.

El 30 de abril, durante las celebraciones del Día del Niño se evidenció a través de redes sociales con fotografías y videos que los sinaloenses salieron de sus casas y abarrotaron diferentes sucursales de pastelerías y pizzerías.

"Nos deja un aprendizaje e indicadores y seguramente el Comité de Seguridad y Salud aquí en el Estado lo tomará en cuenta para las medidas preventivas de este 10 de mayo", dijo Navarrete Cuevas.

Explicó que quienes incumplieron con las medidas de seguridad indicadas por las autoridades de salubridad fueron los clientes, no las empresas.

"El día de ayer vimos un comportamiento muy distinto, un comportamiento donde las emociones nos ganaron sobre la conciencia".

"La gente salió de compras a las pizzerías de todos lados y a las pastelerías de todo el Estado y es ahí donde encontramos nosotros que las empresas definitivamente están cumpliendo con los protocolos de seguridad", dijo.

No respetar la sana distancia, no traer cubrebocas o no portar gel antibacterial son algunas de las omisiones que se presentaron durante las filas para ser atendidos en los establecimientos.

"El sinaloense venía en una forma consciente, un sinaloense resguardado y cooperador. El comportamiento de ayer nos sorprendió", dijo.

Agregó que ya desde la institución se sigue trabajando con el objetivo de minimizar contagios.

"Nosotros ya tenemos semanas trabajando en todo el Estado con cierres de negocios, ahorita van más de 4 mil y las unidades económicas que han quedado como esenciales, hemos revisado nosotros que cumplan con los protocolos de seguridad, con los filtros para que en base a la exposición de ahorita de la pandemia cumplan con las medidas de protección".