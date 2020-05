RegaÃ±a Quirino a quienes rompieron la cuarentena el jueves; 'pareciera que no pasa nada', dice

Regaña Quirino a quienes rompieron la cuarentena el jueves; 'pareciera que no pasa nada', dice

El Mandatario se muestra extrañado de que no se respeten las medidas implementadas por los gobiernos federal y estatal, pese a estar en la Fase 3 de la pandemia de Covid-19

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel aprovechó una transmisión en vivo, de un acto de entrega de 50 patrullas a la Policía Estatal Preventiva, para hacer una reflexión sobre la salida desencadenada de culiacanenses que abarrotaron pastelerías y pizzerías con el pretexto de festejar el Día del Niño.

Recalcó que por esa razón tomó la decisión de mantener la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en el estado.

El mandatario se mostró extrañado porque “mucha gente” no respetó las medidas implementadas por los gobiernos federal y estatal, como la sana distancia, y provocó aglomeraciones y tumultos, a pesar de atravesar por el escenario 3 de la pandemia provocada por el virus Covid-19 en Sinaloa y México.

“El día de ayer, 30 de abril, una celebración del Día del Niño histórica, algo que siempre ha sido muy especial, pero que en esta ocasión es muy diferente, por las circunstancias en las que estamos viviendo, que estamos padeciendo, mucha gente no respetó el día de ayer, salió a las calles”, señaló.

“Salieron a las pastelerías, salieron a las pizzas, no cuidaron las distancias, y nos generó a todos mucha preocupación, ¿por qué?, porque pareciera que no pasaba nada... pareciera que no pasara nada, pareciera que habíamos superado ya toda esta incidencia y no, son los días, estamos en Fase 3 y estos días, precisamente son los de más riesgo”.

Ordaz Coppel señaló que todo es más delicado, tomando en cuenta que Culiacán aparece entre las primeras ciudades del país con la mayor concentración de contagios y de fallecimientos de personas infectadas por el coronavirus.

“Necesitamos hacer un esfuerzo muy importante, extra; se los he dicho”, recalcó, “pero hoy más que nunca de protección, de quedarse en casa, de realmente tomar con toda la seriedad, con toda la conciencia, que implica el riesgo de lo más importante que tenemos, que es nuestra salud”.

“Y no sólo tuya, sino también de tus seres más queridos, por eso es que necesitamos realmente ahorita guardarnos, quedarse en casa, salir a lo estrictamente indispensable”.

El mandatario agregó que mantendrán y reforzarán las medidas de protección y de apoyo sanitario y que pondrán atención en las empresas que se dediquen a actividades esenciales para que extremen cuidados y respeten las medidas de protección.

“Yo confío mucho en los sinaloenses, vamos a mantener toda las acciones de Ley Seca, ¿por qué? Por que vienen además días críticos, que tenemos que cuidarnos mucho, que guardarnos, el Día de las Madres, si ayer en el Día del Niño la gente salió el riesgo en el Día de las Madres es más mayor, estando en el momento más grave, más sensible, más delicado aquí en Sinaloa”, expresó.

“Vamos, sinaloenses, a darle la vuelta, a cambiar la curva, para que esto de una vez por todas baje, porque lo que ahorita pasa, lo que ayer sucedió, se va a reflejar en los próximos días, por eso es que necesitamos esa contención tan importante”.