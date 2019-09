Que Dios la bendiga, le dice el Alcalde a Marsol QuiÃ±Ã³nez, ex directora de Cultura en MazatlÃ¡n

Que Dios la bendiga, le dice el Alcalde a Marsol Quiñónez, ex directora de Cultura en Mazatlán

Es una excelente colaboradora, fue muy buena con nosotros, respeto los motivos por los que ella decide irse, dice Benítez Torres

Netzahualcóyotl Ceballos

04/09/2019 | 12:19 AM

No quiso hablar mucho sobre el tema: se limitó a decir que Marsol Quiñónez Castro había sido buena colaboradora, que a ella le corresponde explicar las razones de su salida, y le envió bendiciones.

Así fue como el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres cerró el capítulo de la joven que dirigió el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán durante cuatro meses, después de la renuncia del cineasta Óscar Blancarte Pimentel.

“Es una excelente colaboradora, fue muy buena con nosotros, respeto los motivos por los que ella decide irse, me presentó su renuncia, yo la acepté, y pues que Dios la bendiga”, expresó.

-- ¿Cuáles fueron las razones?

“Las razones ella las debe decir, a mí me presentó algunas razones que no es el momento de dar a conocer, hicimos la solicitud sobre algunas cosas que ella mencionó, no existe nada, lamentablemente perdemos una muy buena colaboradora a la cual le tengo mucho aprecio, mucho cariño”.

En 10 meses de administración municipal ya son dos funcionarios quienes han renunciado a Cultura y se suman a la lista de funcionarios de primer nivel que abandonaron el Gobierno de “El Químico”.

El argumento de algunos de ellos son malos manejos por parte de ciertos servidores públicos cercanos al Alcalde.

Deja Marsol Quiñónez el Instituto de Cultura Mazatlán