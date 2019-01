Que siempre sÃ­... habrÃ¡ presupuesto para desplazados; Quirino promete viviendas

PRESUPUESTO

Que siempre sí... habrá presupuesto para desplazados; Quirino promete viviendas

Después de que Esperanza Hernández denunció que no habría presupuesto para familias desplazadas por la violencia

Karen Bravo

Las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia tendrán recursos para vivienda y proyectos productivos, informó la defensora de derechos de desplazados, Esperanza Hernández Lugo.

El domingo la activista denunció que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel le dijo que no habría presupuesto para ellos y señaló que el mandatario estatal le negó una audiencia. Este lunes la activista fue recibida por Ordaz Coppel.

"El sábado en Tamazula, Salvador Alvarado, él me dijo que no había presupuesto para los desplazados, prácticamente que no nos iba a atender. Ya cambió de opinión y dice que nos va a dar vivienda, proyectos productivos", expresó Hernández Lugo.

En la reunión que sostuvieron, el Gobernador le prometió un programa de vivienda para los desplazados de toda la entidad, atendiendo la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2017.

"Se comprometió a darnos vivienda a todos los desplazados, a cumplir con la recomendación, que eran los temas que a mí me interesaba tratar con él", dijo la activista.

Sin embargo, esta posibilidad está por definirse ya que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 aún está en discusión. Apenas este lunes se inició la mesa de trabajo en el Congreso del Estado para el análisis de la misma.

- ¿Les comentó de dónde iba a sacar estos recursos?

Él dice que del mismo presupuesto que había sido reasignado.

En primera instancia los diputados locales incluyeron un presupuesto de 30 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social para el Programa Especial de Atención a Personas Desplazadas por la Violencia, según la reserva de ley que entregó la Diputada Flora Miranda. Pero estos recursos están dentro del paquete de mil 663 millones de pesos impugnados por el Ejecutivo.

El 31 de diciembre el Congreso aprobó el presupuesto y ocho días después fue impugnado por el Gobierno del Estado alegando ilegalidad en las reasignaciones hechas por los legisladores.

Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social a junio del 2018, en Sinaloa hay cerca de 2 mil familias desplazadas por la violencia.

Noroeste solicitó aclaración a Gobierno del Estado sobre de qué partida asignarían los recursos para la atención a desplazados por la violencia, sin embargo, aún no otorgan información al respecto.