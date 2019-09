Rafael Nadal batalla contra Milos Raonic y le da la delantera al Team Europe en la Laver Cup

GINEBRA._ Rafael Nadal volvió al ruedo tras imponerse en el Abierto de Estados Unidos y su actuación en la Laver Cup en Ginebra siguió bajo la habitual tónica: resistiendo una buena actuación de Milos Raonic para prevalecer 6-3, 7-6 (1) y darle al Team Europe una ventaja de 7-3 sobre el Team World este sábado.

Nadal mejoró a 8-2 contra Raonic en su rivalidad FedEx ATP Head2Head y aumentó su récord de individuales en la Laver Cup a 2-1. Raonic estaba haciendo su debut en este evento, mientras que el zurdo español puedo aumentar su racha ganadora a 11 partidos.

“Estar aquí para mí es una energía muy positiva. Me gusta estar cerca de un gran equipo y el público es increíble ”, dijo Nadal. “Tuve suerte (de ganar) el primer set. Comencé a jugar mejor más tarde en el partido y creo que jugué un muy buen desempate al final ”.

Federer gana con consejo de Nadal

Hay momentos que se quedan en la memoria y aquí hubo un buen ejemplo. Para lograr la victoria en la Laver Cup, Roger Federer empleó una de las posibilidades más icónicas de la competición.

La leyenda suiza, que trabajó duro hasta superar por 6-7(5), 7-5, 10-7 a Nick Kyrgios, se dejó aconsejar por Rafael Nadal para vencer la resistencia del jugador australiano.

La victoria volvió a poner en ese momento por delante (5-3) al Team Europe bajo la cubierta de Ginebra y fortaleció las opciones de un tercer título consecutivo para el Viejo Continente.

Si sus compañeros se habían mantenido en silencio durante el encuentro, respetando la autoridad del suizo para resolver los problemas por sí mismo, Nadal asumió el control de la situación. El español se acercó al banquillo y ofreció estadísticas a Federer, dándole motivos para la confianza con 4-5 en el segundo set.

“Estás ganando la mayoría de los puntos de más de cinco golpes”, le aseguró Nadal en un momento crítico, cuando Federer se disponía a servir para mantenerse en el partido. “Sé que es complicado, porque lee muy bien la pelota… Espera hasta la opción correcta y dispara porque no está fallando”.

