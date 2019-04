Responde Alcalde de MazatlÃ¡n a ex funcionario que renunciÃ³ por no aceptar actos de corrupciÃ³n

Responde Alcalde de Mazatlán a ex funcionario que renunció por no aceptar actos de corrupción

Químico Benítez dice que existen 10 expedientes incompletos, cuyos desarrolladores han presionado para que el Ayuntamiento avale; les faltan desde permisos federales hasta sistemas internos contra incendios

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres pidió de manera pública que si hay acusaciones en su contra por su manera de gobernar, que se lo comprueben.

Así respondió al cuestionarle sobre la declaración que dio a Noroeste el arquitecto Víctor Saenz Sánchez, ex director de Planeación del Desarrollo Sustentable, quien aseguró que dejó el cargo el sábado pasado para no firmar permisos irregulares de construcciones.

Aseguró que existen, al menos, 10 expedientes cuyos desarrolladores han presionado para que el Ayuntamiento avale, pero son proyectos incompletos, les faltan desde permisos federales hasta sistemas internos contra incendios.

Renuncié para no caer en los malos manejos: Saenz Sánchez

“Al arquitecto yo le agradezco el tiempo que estuvo con nosotros, fue invitado a colaborar, tengo la facultad de decidir quién deja de ayudar y quién viene a ayudar, me lo da la Ley, de tal manera que por ética no voy a mencionarle las razones por las que él renunció, si él me señala de algo, que lo saque, favor de probarlo y con mucho gusto, adelante”, comentó.

El Alcalde de Mazatlán fue breve y cerró el tema.

Saenz Sánchez es uno de los seis funcionarios municipales que ha salido de la administración morenista en contextos polémicos.