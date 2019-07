Resuena el grito de 'AquÃ­ No' en el Ayuntamiento de Ahome contra la planta de amoniaco

Resuena el grito de 'Aquí No' en el Ayuntamiento de Ahome contra la planta de amoniaco

El grupo, conformado por pescadores, madres de familia e indígenas de las comunidades asentadas en la Bahía de Ohuira, fue liderado por el ex Diputado federal Gerardo Peña Avilés, y los activistas Guillermo Padilla y José Francisco Villegas, integrantes del colectivo 'Aquí No'.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Un nutrido grupo de opositores a la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo invadió Palacio Municipal este martes, para gritarle 'aquí no' al Alcalde de Ahome.

La manifestación se dio en respuesta al anuncio hecho el día anterior por el Presidente Manuel Guillermo Chapman, externando su aval al proyecto e informando que el Ayuntamiento renovaría las licencias de construcción.

El grupo, conformado por pescadores, madres de familia e indígenas de las comunidades asentadas en la Bahía de Ohuira, fue liderado por el ex Diputado federal Gerardo Peña Avilés, y los activistas Guillermo Padilla y José Francisco Villegas, integrantes del colectivo 'Aquí No'.

Ya instalados en el salón de Cabildo, quien primero atendió a los manifestantes fue la Síndico Procuradora Angelina Valenzuela, que se posicionó a favor de que la planta sea reubicada.

Minutos después se presentó el Cuerpo de Regidores, a excepción del panista Alfonso Pinto y el morenista Ramón López. Los ediles escucharon a los manifestantes e intercambiaron pareceres.

Josefina Gómez, pobladora del campo pesquero Lázaro Cárdenas, les dijo que la bahía es el sustento de las familias que habitan la región, y reclamó que en campaña apoyaron a Chapman porque creían que vendría una transformación real, pero lo acusó de que ahora ni siquiera los escucha.

Irene Díaz, habitante del campo pesquero Paredones, les dijo que se están violando sus derechos al no notificarles desde el inicio sobre el proyecto.

Mientras que Armando Pinzón, pescador de Topolobampo, les dijo que la misma empresa ha declarado en su Manifestación de Impacto Ambiental sobre los efectos y los riesgos que tendrá la operación de la planta, y apuntó que cuatro mil familias dependen de la bahía.

Los regidores acordaron solicitar una reunión con el Alcalde Chapman, y que pudiera recibir a una comitiva de los manifestantes.

Alrededor de una hora después llegaron las Diputadas federales Yadira Marcos y Lucinda Sandoval, y la Diputada local Adriana Zárate, quienes revelaron que el día lunes se le solicitó una reunión al Alcalde de Ahome para tratar el tema de la planta de amoniaco, la cual se fijó para las 18:00 horas, pero una hora antes Chapman anunció que avalaba el proyecto.

"No sé qué intereses estará teniendo el Presidente Municipal, pero créannos que si el Presidente está haciendo las cosas por abajo, como no se deben de hacer, nosotros tenemos la fuerza para revertir lo que él está haciendo", exclamó la coordinadora de los diputados sinaloenses de Morena en el Congreso de la Unión.

Fue hasta entonces que se presentó el Presidente Municipal Manuel Guillermo Chapman Moreno, acompañado por algunos de sus más cercanos colaboradores, incluida la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Solangel Sedano.

Ulises Pinzón Vázquez, habitante de Topolobampo, tomó la palabra para señalar que los candidatos de la coalición 'Juntos haremos historia' prometieron en campaña que de llegar al poder reubicarían el proyecto.

"En campaña, mi padre lo paseó en la lancha, se la llenaron de calcamonías de Billy Chapman, y ahí andaba usted en la lancha con una manta que decía: no a la planta de amoniaco en Topolobampo. Usted, Juan Ramón López, Jaime Montes y Rocha Moya, dijeron que de llegar Morena se iba a reubicar esa planta, lamentablemente no lo filmamos, pero nosotros sí nos acordamos de eso. Entonces, ¿no van a asumir los compromisos que hicieron en campaña?, ¿van a seguir sirviendo a los intereses económicos, y perjudicar a Topolobampo para que el rico sea más rico y el jodido más jodido?", protestó.

"Nos da coraje la postura de algunos servidores públicos, nos molesta, porque a final de cuentas no fueron alemanes los que votaron por ustedes, no fueron los ex servidores públicos que sí están detrás de la planta aunque en los papeles no aparezcan. Lo invito (al Alcalde) a que no siga siendo parte de ese grupo", añadió.

Chapman Moreno no reacción o respecto a la supuesta promesa de campaña, pero sí se dijo dispuesto a iniciar una mesa de diálogo en la que se tome en cuenta tanto a los opositores del proyecto como a los promotores de la planta de amoniaco.

"Yo creo que lo más correcto, lo más indicado, es organizar lo más pronto posible una reunión de trabajo. Yo me tendría que hacer acompañar de los compañeros colaboradores que tengan conocimientos técnicos en esta materia, yo no soy un experto, casi no soy experto en nada, a diferencia de otros que hacen mucha vida pública, que hacen mucho ruido en los medios de comunicación y se presumen que saben de todo, yo no, humildemente reconozco que no sé casi nada de esta materia", expresó.

Por su parte, Solangel Sedano dijo que la balanza no está inclinada y aseguró que revisarán toda la documentación, y se cumplirá con la mesa de diálogo, antes de decidir si se renuevan las licencias de construcción para la planta de amoniaco, cuya fecha de vencimiento era este martes.