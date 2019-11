Revelan que propuesta del PEF 2020 no trae un solo peso para inspecciÃ³n y vigilancia pesquera

Revelan que propuesta del PEF 2020 no trae un solo peso para inspección y vigilancia pesquera

Según estimaciones que ha hecho el sector pesquero a la propuesta del presupuesto, se prevé un recorte a la pesca del 30 por ciento para el próximo año

Sibely Cañedo

A pocos días de que se apruebe o modifique la propuesta de presupuesto de egresos de la federación, el ex dirigente de la Unión de Armadores, Ricardo Michel Luna, reveló que en el proyecto para 2020 no hay un solo peso asignado a inspección y vigilancia, un área que los pescadores han insistido en reforzar no sólo con recursos sino también con más personal, para evitar la depredación de especies en épocas de veda.

El recorte general a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) es de 680.4 millones de pesos, más del 30 por ciento, al pasar de mil 933.3 millones de pesos a sólo mil 252.9 millones.

En el comparativo, otros rubros que salen afectados es el de Bienpesca (antes Propesca) que tampoco trae presupuesto este año, indicó Michel Luna, regidor de la comisión de pesca del Cabildo de Mazatlán.

"Es un programa del que hay más de 120 mil solicitudes cada año, una ayuda para los pescadores en tiempo de veda de siete-ocho mil pesos, se alivianaban, pues sucede que no hay ni un peso dentro del presupuesto."

Pero lo que más preocupa es el tema del diesel marino, que con los incrementos representa el insumo más costoso en los gastos de producción, por lo que piden a diputados federales no aprobar la propuesta del Ejecutivo y revertir los recortes.

"A lo mejor, los promedios históricos de la pesca (de camarón de altamar) andan igual los últimos 20-30 años, pero el problema grave es el costo del combustible. Se corre un alto riesgo en el país de que no haya un segundo viaje para una gran mayoría de pescadores en el Pacífico mexicano", advirtió.

En contraparte, lo que sí viene con un aumento es el gasto administrativo de la Conapesca al pasar de 712.7 millones de pesos a 864.2 millones.

Michel acompañó en Mazatlán al dirigente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, quien convocó a una movilización por mayor presupuesto para los sectores primarios, de los que depende en gran medida la economía de Sinaloa.