Roberto Cruz dice no se defenderÃ¡ en comisiÃ³n de orden del PAN en Sinaloa

Roberto Cruz dice no se defenderá en comisión de orden del PAN en Sinaloa

Acusa que las listas plurinominales las encabezan las amantes, las esposas, y que de los panistas más impresentables, después de Guillermo Padrés, sigue Jorge Villalobos

Claudia Beltrán

El PAN en 2021 perderá su registro y no alcanzará ni una plurinominal porque fue convertido en un cártel, en una enorme “casa de citas”, en donde se venden y rentan candidaturas, dijo el diputado Roberto Cruz Castro.

Ante su proceso de expulsión, el legislador panista mencionó que no acudirá, ni se defenderá ante la Comisión de Orden, que es presidida por uno de los doce “secuestradores” del PAN, como es Carlos Castaños Valenzuela, el tres veces diputado plurinominal.

Cruz Castro reiteró que el PAN fue convertido en un prostíbulo en donde las listas plurinominales las encabezan las amantes, las esposas, y que el más impresentable de los panistas, después de Guillermo Padrés, es Jorge Villalobos.

Aseguró no encajar con el grupo que ha controlado al partido y lo han convertido en un prostíbulo, sin embargo, eso no significa que no cuadre con los principios de esta fuerza política y lo más noble que se tiene, como es la militancia.

Expulsión del PAN es para sacarme de la jugada: Roberto Cruz

Expulsado del PAN en el tribunal, con la mínima defensa, gana de calle, porque no hay materia, por eso este proceso que se le sigue internamente, lo tiene despreocupado.

Lo quieren sacar del PAN, dijo, porque es el único que puede arrebatarles la presidencia estatal, ese es el tema de fondo, es el miedo, saben que si los enfrenta en las urnas, por voto secreto, perderá ese grupo.

Aclaró que en cuanto inicia el proceso de expulsión y al no presentarse ante la Comisión de Orden, que está amañanada, en ese momento se le suspenden temporalmente sus derechos.

Inician expulsión de Roberto Cruz del PAN Sinaloa

"No hay ninguna necesidad de andar yendo a la Comisión de Orden, es indigno, porque de todos modos, cuando llegue al tribunal, ahí es donde con toda imparcialidad, yo sé que no va a haber materia para este tema, pero no en una Comisión de Orden que la preside uno de los doce secuestradores y quien manda la expulsión es otro de los doce secuestradores que es Adolfo Beltrán, está amañado", señaló.

Con sus derechos suspendidos puede llegar la elección y para cuando gane en el tribunal, la renovación del Comité Directivo Estatal, ya pasó, y la idea de los “secuestradores” del PAN es inhabilitarlo en la báscula, antes de subir al ring.

"La expulsión del PAN es inminente, de veras, yo no puedo estar aquí con ingenuidades, a mí ya me expulsaron del PAN, tenemos que ser serios, yo estoy siendo expulsado del PAN", expresó.

Hasta que termine su periodo como diputado dirá a dónde irá.

Cruz Castro recordó que en elección pasada al ver la oferta política en Ahome, su apoyo fue para Billy Chapman, el candidato de Morena, ya que Zenén Xóchihua Enciso y Miguel Àngel Camacho, representan la corrupción.

Tanto Xóchihua Enciso, como Camacho, confunden lealtad con complicidad, señaló.

Explicó que para que haya materia y expulsarlo del PAN tendría que tipificarse el apoyo a otro partido y ninguno de los 45 días de campaña, estuvo con el candidato de Morena, en cambio sí, en Culiacán con su hermana “La Negrita”, apoyándola en todo.