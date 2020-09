Sergio Romo es suspendido y multado por incidente con Lindor

El lanzador Sergio Romo, de los Mellizos de Minnesota, recibió una suspensión de un juego y una multa no especificada como consecuencia de sus acciones inapropiadas en la parte alta del octavo inning del juego del viernes ante los Indios de Cleveland en el Target Field, informó Grandes Ligas.

El mexicoestadounidense instigó un alboroto que vació las bancas con el campocorto de Cleveland, Francisco Lindor.

Romo, quien obligó a Lindor a volar su batazo hacia el jardín izquierdo durante la parte alta de la octava entrada, miró a Lindor con la boca abierta y lo siguió hacia la primera base. Hubo que impedir que los dos jugadores se atacaran, momento en el que se vaciaron las bancas. No se lanzaron golpes durante el altercado.

.@JLEWFifty breaks down the scuffle that occurred between Francisco Lindor and Sergio Romo. pic.twitter.com/dMR7glJDGU