Servicios de agua y drenaje lo tendrÃ¡n en el Estadio hasta que paguen, advierte Gobierno de MazatlÃ¡n a los Toledo

Servicios de agua y drenaje lo tendrán en el Estadio hasta que paguen, advierte Gobierno de Mazatlán a los Toledo

No se permitirá que nadie haga uso indebido del servicio de agua potable y drenaje en el municipio, dice Secretario del Ayuntamiento

Fernanda Magallanes

El Gobierno municipal de Mazatlán fue tajante, luego de descubrir que los dueños del Club Venados de Mazatlán, intentaron reconectar el servicio de drenaje sin liquidar el adeudo que presentan ante Jumapam.

Incluso, ahora deberán pagar con penalización por esta acción.

“Ellos deben entender que hasta que no paguen su servicio como corresponde y con penalización por la toma clandestina, no habrá reconexión, esto se aplica a todo ciudadano, no hay excepciones, o pagan todo o no tienen el servicio”, declaró el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.

Esta mañana, se intentó de conectar de manera ilegal, el drenaje para el estadio Teodoro Mariscal, pero la junta lo detectó y lo impidió.

El 23 de noviembre Jumapam suspendió el servicio al estadio Teodoro Mariscal, por un adeudo cercano al millón de pesos, además que canceló una toma clandestina.

En su defensa, el presidente del Club Venados de Mazatlán, José Antonio Toledo Pinto, negó que se tenga un adeudo con la paramunicipal y desmintió la toma clandestina.

“Ayer se les cortó el servicio y por la madrugada quisieron reconectarla, y por eso Jumapam actuó, no vamos a dejar que nadie haga este tipo de acciones, porque es un servicio que corresponde al municipio, por ende hay que hacer sus pagos puntuales”, dijo Flores Segura.

Señaló que esto es sólo un avance de lo que se busca hacer en materia de transparencia para Mazatlán, y sea quien sea actuarán conforme a la Ley, pues quieren acabar con todas las tomas clandestinas que hay en el puerto.

“Vamos contra todos, una toma clandestina está penada, si encontramos una en una colonia se le hará lo mismo que aquí en el estadio, lo mismo si encontramos tomas clandestinas en hoteles, no vamos a permitir este tipo de hechos porque venimos a trabajar bien”, comentó.