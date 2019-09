SFP inhabilita a Rosario Robles para ocupar cargos pÃºblicos por 10 aÃ±os

SFP inhabilita a Rosario Robles para ocupar cargos públicos por 10 años

La resolución se dio a conocer por la Secretaría, y se debió la falta de veracidad en declaración patrimonial de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Urbano en la administración de Enrique Peña Nieto.

Noroeste / Redacción

Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto.

MÉXICO._ La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal inhabilitó por 10 años a la ex secretaria de Desarrollo Social, María del Rosario Robles Berlanga, por falta de veracidad en la declaración patrimonial de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto.

A través de un comunicado, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer que dicha resolución inhabilita a Robles Berlanga para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.

"Con esta sanción, se impulsa el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva Ética Pública en el Gobierno de México, y se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad", indicó la SFP.

El pasado 12 de septiembre, que la licencia de conducir de la ex funcionaria federal que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para conseguir que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, vinculara a proceso y dictara prisión preventiva justificada a la ex funcionaria federal, es apócrifa.

El abogado Julio Hernández Barros informó a través de un comunicado que el documento de identidad no sólo cuenta con una firma y un domicilio falsos, sino que incluso es probable que la fotografía haya sido tomada de internet para diseñar la licencia apócrifa.

“Se trata de un documento evidentemente apócrifo que en su momento fue refutado por esta defensa y que ahora estamos en posibilidades de dar a conocer a la opinión pública. El Ministerio Público presentó este documento con datos, firma y fotografía falsos”, aseguró Hernández Barros en el comunicado que difundió en su cuenta de la red social Twitter.

“En él se puede observar que la fotografía fue tomada, tal vez de internet, la firma no corresponde con la de nuestra defendida y con datos que no corresponden con el domicilio de Rosario Robles”, abundó el abogado, quien junto a Xavier Olea Trueheart, renunciaron el pasado 6 de septiembre a la defensa de la ex titular de la Sedesol y Sedatu, durante el Gobierno de Peña Nieto.

Hernández Barros -quien afirmó que la prueba llegó a sus manos en forma anónima- precisó que en la base de datos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) del Gobierno de la Ciudad de México, la licencia falsa señala que el domicilio de Robles Berlanga se encuentra ubicado en la calle de Tennyson sin número, colonia Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón, “cuando en realidad, la calle de Tennyson está ubicada en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo”.

Por otra parte, el litigante indicó que la FGR pidió a la magistrada Graciela Santés Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario Penal, recusarse de la apelación en la que iba a resolver si confirmaba la prisión preventiva o dejaba en libertad a la ex funcionaria federal.

La magistrada tenía programado presidir este viernes por la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la audiencia de aclaración de agravios de dicha apelación, sin embargo, la diligencia fue cancelada por el recurso que promovió la FGR.

Por presentar la recusación, Hernández Barros acusó a la Fiscalía General de la República de incurrir en “chicanadas”, así como en actos “arbitrarios y fuera de toda lógica”, que “injustamente” prolongan la estancia en prisión de la ex titular de la Sedatu y la Sedesol.