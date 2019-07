Simona Halep sorprende a Serena Williams y gana Wimbledon 2019

La ex número 1 del mundo su segundo título de Grand Slam en los Championships

Noroeste / Redacción

LONDRES._ La ex número 1 del mundo, Simona Halep, anotó su segundo título de Grand Slam en el All England Club el sábado, imponiéndose a la 23 veces campeona de Grand Slam, Serena Williams, 6-2, 6-2, para ganar Wimbledon.

La campeona del Abierto de Francia de 2018 jugaba su primera final en SW19, mientras que Williams buscaba un récord de 24 títulos de Grand Slam y octavo Wimbledon, pero fue la cabeza de serie número 7 que logró la victoria después de sólo 55 minutos en la Pista Central.

Halep había derrotado a Williams sólo una vez en 10 encuentros anteriores, y la estadounidense vengó esa derrota en el round robin en la final de las Finales de la WTA BNP Paribas Singapur 2014. Pero tres de sus enfrentamientos de Grand Slam habían ido a un tercero, incluyendo el partido en el Abierto de Australia de este año.

El primer set vio a la ex número 1 del mundo jugar algo de su mejor tenis del torneo mientras corría a una ventaja de 4-0 gracias a un juego defensivo brillante. Williams no tardó en ponerse de pie cuando comenzó a ofrecer algunos primeros servicios poderosos, pero Halep no se dejó intimidar, sirviendo el segundo en su segunda oportunidad.

Williams empezó el segundo motivándose, colocándose en el marcador pronto abriendo una oportunidad de 30-30 en el saque de su rival.

Jugando su primera final de Grand Slam desde que se coronó en Roland Garros en 2018, Halep se mantuvo concentrada y se mantuvo al frente, ganando los últimos cuatro juegos del partido para superar la línea de meta.

Fue una combinación perfecta para Halep, quien cometió sólo tres errores no forzados en dos sets (y 13 ganadores) y aprovechó cuatro de cinco oportunidades de rotura, mientras que le permitió a Williams un solo punto de break en su propio servicio.

Se espera que Halep vuelva al Top 4 en el ranking de la WTA, habiendo caído al número 8 después de Roland Garros.

(Con información de WTA)