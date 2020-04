Sin fundamentos para eliminar el Ascenso MX

La nueva Liga de Desarrollo busca ser un semillero, pero en México ya existen ligas que se encargan de nutrir a la Liga MX

Kevin Juárez

CULIACÁN._ Cualquier liga respetable en el mundo cuenta con ascenso y descenso.

En México se aprobó la eliminación del Ascenso MX, esto para darle paso a la Liga de Desarrollo.

Además de eliminar el ascenso y descenso para los próximos cinco años, la Liga de Desarrollo busca ser un semillero de nuevos talentos, estrategia que cae en lo absurdo.

El futbol profesional en México ya cuenta con siete ligas que se encargan de nutrir a la Liga MX con sangre nueva.

La Tercera División, el principal semillero del futbol nacional, contó en la Temporada 2019-2020 con tres categorías para inscribir a jugadores, todos ellos mexicanos.

Categoría Menor, jugadores nacidos a partir del año 2004 (debía participar todo el partido mínimo un jugador). Categoría Mediano, jugadores nacidos a partir del 1 de enero del año 2003 (debían participar todo el partido un mínimo de 2 futbolistas). La categoría Mayor contaba con jugadores nacidos en los años 2000, 2001 y 2002.

La Liga Premier, la división que está arriba de la Tercera División, está dividida en Serie A y Serie B.

La serie A, la división que está detrás del Ascenso MX, cuenta con dos categorías para registrar jugadores.

En la categoría General se registran a jugadores nacidos a partir del año 1995 y posteriores. La categoría Mayor es para los nacidos entre los años 1994 y 1992. No aplica para jugadores extranjeros.

Al igual que la Serie A, la Serie B cuenta con el mismo nombre para sus categorías de registro, pero los límites de edad son diferentes.

La categoría General es para nacidos a partir del año 1997 y posteriores. Por su parte, la categoría Mayor es para los futbolistas nacidos a partir del año 1996.

El Ascenso MX, liga que acaba de desaparecer, contaba con la Regla de Menores, la cual tenía como objetivo que los equipos sumaran un mínimo de 611 minutos alineando a jóvenes nacidos en 1998 y 1999.

También están las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, en las que todos los equipos de Primera División están obligados a participar.

Además de la categoría Sub 13, donde equipos de la Liga MX y Ascenso MX se enfrentaban dos veces al año con los Torneos Primavera e Invierno.

Con tantas ligas con límite de edad en México, no hay motivos para crear la Liga de Desarrollo, la cual indica que se busca cuidar los intereses de los equipos de la Liga MX.

