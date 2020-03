Sinaloa conquista 23 medallas en segunda jornada del Atletismo Regional

Los atletas buscan dar las marcas para avanzar a la fase nacional de Monterrey

Noroeste / Redacción

HERMOSILLO._ Mejoró el resultado para Sinaloa en la segunda jornada del Atletismo Regional al apilar seis primeros lugares, siete segundos y 10 en tercero.

La calidad empezó a asomarse en busca de registrar las marcas que les permita calificar para la etapa nacional que se efectuará en Monterrey, Nuevo León, a partir del 15 de abril próximo.

Seis primeros lugares

Sujey Zavala fue la campeona de los 10 mil metros caminata Sub 20 con tiempo de 1:04:45. Johana Labrador se llevó el primer lugar en los tres mil metros planos Sub 20 cronometrando 12:23.18. Fausto Cháidez ganó el título en los 110 metros con vallas Sub 18 con crono de 14.74. Wendy Quiñónez fue la reina de lanzamiento de disco Sub 20 con 38.48 metros.

En una prueba que tuvo que repetirse debido a que los jueces habían colocado las vallas equivocando la distancia, se llevó los máximos honores Shania León en los 80 metros con vallas categoría Sub 16 comerciando la distancia por 12.60. También el relevo de 4 por 100 metros Sub 20 se coronó campeón del certamen con crono de 42.97, siendo protagonistas con la estafeta Raúl Campillo, Javier Flores, Bryant Bastidas y Juan Patiño que cerró como tromba.

Segundos lugares

Mariana Varela en cinco mil metros caminata Sub 18 con 29:33, Jimena Herrera en 10 mil metros caminata 1:11:92. Priscila Velarde en 400 metros planos Sub 18 con 47.81. Ana Osuna, lanzamiento de martillo Sub 18 con 47.81. Joselyn Mendoza, impulso de bala Sub 18 con 12.10 metros. Ariday Salcedo 100 metros con vallas Sub 20 con 14.36.

Di Carlo Angulo 110 con vallas Sub 18 con 14.75.

Terceros lugares

Blanca Labrador, tres mil metros planos Sub 18, Marco Flores 400 metros planos Sub 16, Daniel Noriega en 300 metros planos Sub 16, Ángel Aispuro 100 metros con vallas Sub 16, Ximena Angulo 100 metros con vallas Sub 20, Airam Rochín salto triple Sub 20.

Kate Rodríguez en heptatlón Sub 18 con un total de 2 mil 293 puntos. Relevo 4 por 100 femenil Sub 20. Relevo 4 por 100 femenil Sub 18 y el Relevo 4 por 100 varonil Sub 18

