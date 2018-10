Sinaloense Julio César Urías fue clave en el Juego 7 tras la muerte de su abuela

MILWAUKEE._ El mexicano Julio César Urías estaba de luto cuando lanzó por los Dodgers en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros debido a que la abuela del zurdo había fallecido.

El infielder puertorriqueño de Los Ángeles, Kike Hernández, compartió la noticia con sus compañeros y solicitó que el equipo brindara por Urías antes de que iniciara la celebración tras vencer a Milwaukee 5-1 para avanzar a la Serie Mundial.

Before Doc’s speech, @kikehndez told the team that @theteenager7’s grandmother passed last night and he still came and put in work. This is for you, Julio! #LADetermined pic.twitter.com/3pjvs7gDtn