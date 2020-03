Sinaloenses Rubio y Gaxiola son subcampeones del Tour Mundial en Qatar

DOHA, Qatar._ Los sinaloenses José Luis Rubio y Josué Gastón Gaxiola se quedaron con el subcampeonato en la Copa Katara de 4 estrellas del Circuito Mundial de Voleibol Playa FIVB tras caer en la final 2-1 (16-21, 21-19 y 15-11) ante los polacos Michal Bryl y Grzegorz Fijalek.

Los medallistas de plata en el Mundial Sub 21 no sólo lograron el segundo lugar de la competencia, sino se anexaron valiosos puntos en su camino rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Fue un primer set dominado por la pareja que entrena en arenas mazatlecas bajo las órdenes de Salvador González, donde algunas distracciones permitieron que los europeos pusieran cierta presión a los mexicanos, quienes supieron mostrar la solvencia e inteligencia necesaria para agenciarse el parcial por 16-21.

What a rally! And the big finish for Mexico! Gaxiola/Rubio 🇲🇽 win the 1st set 21-16 over Fijalek/Bryl 🇵🇱 in the Doha Final!

Sin embargo, en el segundo capítulo Bryl y Fijalek realizaron ajustes defensivos para comandar el juego ante unos mexicanos que, aunque con algunos errores de servicio, nunca cedieron a la presión y lograron emparejar el set 14-14. A partir de ahí, el partido incrementó su intensidad, pero fue la potencia de los polacos la que se impuso para ganarlo 21-19.

Change that angle! Big point for Fijalek/Bryl 🇵🇱 as they win the 2nd 21-19! Ti the tiebreak vs Gaxiola/Rubio 🇲🇽 in the Doha final!

