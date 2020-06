Sofía Martínez Pérez, un talento en constante evolución desde su llegada al CNAR

La ciclista mazatleca ha tenido un gran crecimiento deportivo gracias a un equipo multidisciplinario que la ayuda a prepararse

MAZATLÁN._ Una satisfactoria experiencia es la que ha vivido la ciclista mazatleca Sofía Alejandra Martínez Pérez, desde que fue admitida en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

A casi un año de su integración en las filas de deportistas que conforman el CNAR, en la Ciudad de México, Martínez Pérez expresó estar emocionada de la evolución que ha tenido y las mejoras en su preparación.

“Yo ingresé al CNAR con la intención de mejorar personalmente, pues en Mazatlán no contaba con un entrenador presencial, sino que era a distancia y era algo muy complicado”, dijo Martínez Pérez.

“Ahora es muy diferente, pues ya cuento con un entrenador, un equipo y todas las facilidades para prepararme, como un velódromo, cosas que no las tenemos acá”.

Para Martínez Pérez, el cambio y la llegada al Centro de Alto Rendimiento fueron un paso complicado pues el adaptarse a los cambios culturales que trae consigo el irse a vivir a la Ciudad de México fueron un reto que poco a poco ha superado.

“Al principio fue difícil, pues estás acostumbrado a la gente de aquí, con personas muy buenas y que te ofrecen su ayuda, pero allá no es lo mismo, pues son culturas diferentes.

“Sin embargo, en el CNAR cuento con personas y preparadores en quienes puedo confiar para que me lleven bien físicamente a mis competencias”.

Para la joven de 17 años, éste fue un gran paso dentro de su desarrollo deportivo, pues cuenta con un gran equipo de trabajo con el cual siente una gran confianza y ánimo de seguir preparándose.

“Tenemos un gran equipo de trabajo, pues contamos con un preparador físico y un entrenador de ciclismo que tienen una gran preparación y que te están brindando su ayuda en todo momento”.

Asimismo, otro de los puntos que considera a su favor de formar parte del Centro de Alto Rendimiento es el poder trabajar en conjunto con jóvenes que comparten su pasión por el ciclismo, pues lo considera algo motivador.

“Además, el entrenar con jóvenes de tu misma edad, te motiva, pues no es lo mismo entrenar sola que acompañada porque si un día no vas con ganas, al ver a los demás se va creando esa competitividad de la buena”.

Equilibrio deportivo-académico

En lo que respecta a sus trabajos de preparación, Sofía expresó que el cambio ha sido bastante diferente, pues ahora se hacen bajo un régimen que combina el ciclismo y la preparación física.

“Siempre he entrenado todos los días, pero ahora son más largos, hago más kilómetros y más horas, más gimnasio todo los días, pero siempre con un día de descanso”.

En lo que respecta a llevar su preparación deportiva y académica, Martínez Pérez siempre se ha distinguido por mantener un equilibrio entre ambas partes, sin descuidar ninguna.

“La verdad es algo que siempre he tenido, siempre me ha gustado llevarlo bien, soy buena estudiante, por lo que no es algo que se me complique mucho, te tienes que organizar muy bien con los tiempos”.

Durante su preparación en el CNAR, Sofía también lleva ahí mismo sus estudios, donde acaba de ingresar al tercer año de preparatoria.

Espera se reactiven las competencias

En lo que respecta al resto del año, el panorama deportivo se ve un tanto complicado, pues muchas competencias fueron canceladas y a su vez, se derrumbaron los planes de muchos deportistas, tal es el caso de Sofía Martínez.

“La verdad es que este 2020 estaba muy emocionada, éste iba a ser un año muy bueno para mí, ya que era mi último año de la categoría juvenil, entonces tenía las expectativas muy altas.

“Se han ido cancelando varios eventos, pero ojalá que todo se reactive rápido y se reanuden las competencias, ya que ésta es la última oportunidad que tengo para competir en esta categoría hasta diciembre”.

Sin embargo, Sofía espera que se reactiven las competencias para continuar su preparación y al momento de regresar a competir estar preparada y cerrar el año de la mejor manera.

“Tengo miedo de que cancelen las cosas, pero si no las cancelan, espero volver a formar parte de la Selección de México, ganarme mi lugar en los nacionales y poder ir a competir”.

Martínez Pérez también considera la posibilidad de tener que pasar directo a la siguiente categoría (Sub-23), en dado caso de que las competencias no se reanuden por el resto del año.

“Esta categoría es cuando empiezas a definir si quieres quedarte o no en el ciclismo, por el momento, ésa es mi intención, sí me quiero quedar, ya más adelante veré qué sucede, pero de momento quiero agarrar equipo y disfrutar lo que me quede”.

Sigue preparación en casa

Hasta el momento, Sofía Martínez no ha recibido ninguna indicación de su regreso al CNAR, por lo que deberá de seguir realizando su preparación a distancia en el puerto.

“Por el momento no se nos ha dicho nada, que poco a poco se va a ir reabriendo todo, por lo que deberemos de seguir preparando nuestra rutina desde nuestras casas.

“Mi entrenador manda las rutinas diarias, el gimnasio lo hago aquí en casa y lo de ciclismo me voy a entrenar sola”.

En el puerto, Sofía realiza su preparación de ciclismo haciendo una ruta parecida a la del Ciclotour, con un recorrido de aproximadamente 140 kilómetros, acompañada por su mamá.

Estas rutinas las hace los días que le toca la práctica de ciclismo de fondo, que se realiza entre tres y cuatro días a la semana, con rutas de entre 90 y 140 kilómetros, variando según lo requerido por el entrenador.

