SSPyTM dice que joven fue detenido por agredir a una mujer e ingerir bebidas embriagentes, no por bailar

Óscar Guinto Marmolejo argumenta que una mujer denunicó al bailarín de haberla empujado minutos antes de ser detenido

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El joven que fue detenido por elementos de la Policía Municipal fue debido a que agredió a una joven empujándola, además estaba ingiriendo bebidas embriagantes, no fue por estar bailando breakdance, tal y como se ve en un video en redes sociales, señaló Óscar Guinto Marmolejo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal argumentó que una joven denunció al bailarín de 26 años, mismo que estaba bajo los influjos del alcohol, derivado de ello fue llevado a barandillas donde estuvo por 25 horas.

“Los jóvenes no fueron por estar bailando, al joven que se llevaron esposado metros antes, una mujer, una joven, pidió el apoyo a los policías porque esta persona que se llevaron esposado la empujó, y al momento de llegar los policías aparte tenía una cerveza en la mano”, afirmó.

Guinto Marmolejo sostuvo que en el material que se ve en redes sociales, mismo que causó mucha indignación por la ciudadanía, no se ve que el joven oponga resistencia a ser detenido, ni sus amigos lo ayudan, y es porque el joven sabía que había actuado mal.

“El joven si ustedes se fijan, si ven ustedes el video detenidamente, que creo que ya lo vieron, pues en ningún momento puso resistencia porque sabía que estaba mal, y a los demás jóvenes en ningún momento se les dijo nada, ellos se retiraron por su propia voluntad”, agregó.

Édgar, de 26 años, fue el joven remitido a bandarillas por elementos de la Policía Municipal, en entrevista para Noroeste argumentó que sólo fue aprehendido porque estaba alterando el orden, pero él afirmó que sólo bailaba, no mencionó lo que expresaron las autoridades de la capital del Estado.

“Hey, ¿por qué me están metiendo?, le dije al señor juez. Y ‘no’, dice, que ‘por alterar el orden’, pero, ¿cuál orden, si no estoy haciendo nada? -’Te vamos a dar 24 horas’, me dijo. ‘Son muchas’, le digo, ‘¿por qué?’, ‘pues así es”, contó.