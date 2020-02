Team Lebron gana un emotivo Juego de Estrellas de la NBA dedicado a Kobe Bryant

CHICAGO._ La tradicional cita del Fin de Semana de las Estrellas de la NBA en su edición 69 se jugó en Chicago este domingo: el Team Lebron venció 157 a 155 al Team Giannis en el United Center.

El evento comenzó con homenajes a Kobe Bryant y David Stern, dos de los hombres más importantes de la historia de la NBA. El encargado de llevar adelante este espacio fue Magic Johnson, quien dio un discurso y pidió ocho segundos de silencio.

Luego, inició la acción. El primer cuarto fue para el equipo del jugador de los Lakers, quien además es el máximo anotador de la historia de este evento, con un marcador de 53-41 y por lo tanto los de azul se llevaron los primeros 100 mil dóares. El segundo parcial terminó 51-30 para los de rojo.

El tercero fue empate en 51, por lo que el premio pasó al último episodio, en donde el pozo del mismo ascendió a 300 mil dólares (y no de 200 mil como estaba pactado). De esa manera, el marcador general quedó en 133-124, por lo que el primer equipo que llegara a 157 (sumado los 24 a la puntuación más alta) se alzaría con la victoria, con nueve de ventaja para los de Giannis.

En el último cuarto, se terminó el show y la cofradía entre los protagonistas. Nadie quería perder y los jueces tuvieron hasta dos revisiones para analizar cobros. Las protestas se multiplicaron y el roce suplantó a los alley-pops. Los de LeBron pudieron remontar la diferencia y el duelo llegó a estar igualado en 152, es decir que ambos elencos estaban a cinco puntos del triunfo.

Tras varios minutos, muchas faltas en ataque, quejas y alto nivel de competencia, como si se tratase de una final por un anillo, el tanteador quedó 156 a 155 en favor del Team LeBron con el ataque en su poder. Fue Anthony Davis, con un tiro libre en su segundo intento, quien le dio entonces el triunfo al equipo azul para la alegría del ex Cavaliers y Heats que pudo donar un total de 400 mil dólares a su ONG apadrinada.

“Le dije a mis compañeros que iba a fallar el primero”, reveló Davis tras meter el tiro ganador. Además, el ala-pívot de los Lakers reconoció que a pesar de que fue un juego divertido, también fue competitivo.

El Kobe Bryant MVP fue Kawhi Leonard (el primero de su carrera), quien marcó 30 puntos y capturó 7 rebotes. El ex Toronto Raptors, que ahora brilla en los Clippers de Los Ángeles, se emocionó a recibir el premio que lleva el nombre de la leyenda: “Es un honor recibirlo y se lo quiero dedicar a Kobe”.

"Thank you. This one's for him." 💜💛

Kawhi Leonard thanks the late Kobe Bryant upon winning the first-ever Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award. pic.twitter.com/o8YS1jLRy9