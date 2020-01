Tengo otros datos, no hay crecimiento, pero sÃ­ desarrollo y bienestar: AMLO

Tengo otros datos, no hay crecimiento, pero sí desarrollo y bienestar: AMLO

Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso, y que los beneficios lleguen a todos, señala el Presidente

noroeste.com

30/01/2020 | 08:07 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves 30 de enero, que tiene otros datos y que es un asunto que "ya se esperaba" respecto al informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) sobre la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, de 0.1 por ciento respecto a 2018, y que representa el primer retroceso desde 2009, en el contexto de la crisis económica mundial.

"Este, ya se espera, eh, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad, y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos", indicó el mandatario nacional.

"Acuérdense que estos parámetros los establecieron, ya existían, desde luego, pero los volvieron como la base, como el fundamento, para medir el desarrollo, durante el periodo neoliberal, pero a mí no me importan mucho, porque repito, crecer puede que haya más dinero en unas cuantas manos", abundó el presidente

"En el período neoliberal ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo de crecimiento se acumuló en unas cuantas mano. Entonces, es muy importante, es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso, y que los beneficios lleguen a todos", señaló el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"Eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo hay más capacidad de compra, que bajó, me importa mucho la economía familiar. Les hablaba yo que ahora, como hay más dispersión de recursos para la gente pobre, están teniendo la posibilidad de comer mejor [...] Entonces, sí iba a haber crecimiento, por eso precisamente ayer integramos el gabinete para fomentar el crecimiento económico, pero no es lo único", dijo el político tabasqueño.

"Esto a veces no se interpreta bien, o no se acepta por la tecnocracia, pero son visiones distintas, son concepciones distintas, además, no es fácil, después de 36 años de predominio de un modelo económico, que dicho sea de paso fracasó, pues medir de otra forma, tomar más en cuenta el bienestar, tomar más en cuenta el desarrollo, pero sí estoy enterado de toda la información", finalizó el presidente.