Trabajan bajo protesta en escuelas de arte de Los Mochis por falta de pago

Carlos Bojórquez

AHOME._ El personal docente, administrativo y de servicios en la Escuela Vocacional de Arte, la Escuela de Iniciación Artística asociada al INBA, y la Escuela Superior de Música, en Los Mochis, trabaja bajo protesta, argumentando incumplimiento en el pago de algunas prestaciones.

Las tres instituciones dependen del Instituto Sinaloense de Cultura.

Uno de los maestros afectados, que solicitó el anonimato ante el temor de represalias, expuso que además de que hasta el momento no les han pagado la segunda quincena de diciembre, hay dos prestaciones que no les han cubierto desde hace tiempo.

Adeuda ISIC 3.3 MDP en pagos a trabajadores

"Algunos maestros reciben una compensación mensual, para nivelar el sueldo con el cual están registrados, y esa compensación no la pagan desde el mes de septiembre. Y en el programa de INBA, desde el 2014 en ningún momento hicieron pago de aguinaldo, y no se nos ha dicho porqué no se nos ha dado esa prestación que todo trabajador tiene", señaló.

Son alrededor de 30 trabajadores afectados, la mayoría maestros, y en caso de que no se atienda su demanda, con plazo hasta este martes, suspenderán clases.

"Estamos pidiendo que se regularicen esas situaciones, y en caso de que no sea así, vamos a tomar la decisión de suspender clases, para ejercer un poco de presión, porque regularmente sí se retrasaban un poco con la quincena, pero esta vez ya fue demasiado", dijo.