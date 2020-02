Tras rechazo a Araceli Tirado, se queda Quirino sin candidatas al Ismujeres

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel expuso que valorará los perfiles para hacer la siguiente propuesta al Congreso del Estado

Karen Bravo

19/02/2020 | 12:03 AM

CULIACÁN._ Tras la negativa del Congreso del Estado de ratificar a Reyna Araceli Tirado Gálvez como Directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel se quedó sin candidatas.

"Yo no traigo a nadie, la verdad. Se los digo con toda confianza, no traigo a nadie, se los prometo. Quien propongan, es más yo no conocía a Araceli Tirado antes de eso", dijo.

El nombramiento de Tirado Gálvez concluyó el 31 de enero, pero fue hasta el 18 de febrero que se sometió a votación su ratificación obteniendo un no como respuesta.

De acuerdo con la ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres, el Gobernador puede hacer otra propuesta, pero también colectivos pueden presentar candidatas.

Ordaz Coppel señaló que está recibiendo llamadas de quienes sospecha quieren ser candidatas, pero analizará las propuestas.

"Quiero ver los perfiles, los currículum, las experiencias, primero integridad, honestidad, capacidad, experiencia, reconocimiento, que tenga buena capacidad de diálogo, humildad, sencillez para que esté con los colectivos, las organizaciones y también dé siempre la cara a los medios. Siempre hay que informar, no hay que tenerle miedo a los medios, al contrario, son buenos vehículos de que la gente sepa lo que estamos haciendo", dijo.