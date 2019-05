Una ocurrencia de Estrada Ferreiro, lo de abrir centros para drogarse, critican diputados

Legisladores del PRI y PAN cuestionan que el Alcalde, que es abogado, haga declaraciones aberrantes y fuera de la legalidad

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Como “aberración” y “ocurrencia” consideran diputados locales del PRI y PAN la propuesta del Alcalde de Culiacán, sobre crear centros para que adictos vayan a drogarse.

El problema, coinciden por separado Gloria Himelda Félix Niebla y Jorge Villalobos Séañez, es la forma en cómo Jesús Estrada Ferreiro plantea el tema.

Debes Leer.

Plantea Alcalde de Culiacán hacer clínicas donde adictos puedan aplicarse dosis de droga

El morenista declaró que, si el Congreso local “lo permite”, habrá centros médicos donde se suministren sustancias intravenosas para personas adictas.

Así esbozó el Alcalde este planteamiento, de manera textual.

“Es una idea que tuve yo en la campaña, es una idea que tiene que materializarse no solo aquí en Culiacán, en todo el país, por qué, porque lleva en primer lugar un propósito, quien se esté inyectando droga, vaya a un lugar donde haya una enfermera o un médico que lo haga, y que lo haga con una jeringa nueva, o esterilizada, que no la use para otra persona para evitar contagios de enfermedades", consideró.

Para empezar, acota la priista Félix Niebla, el tema no está en el ámbito del Poder Legislativo local, por tratarse de un asunto regulado a nivel federal.

El tema de estupefacientes es del orden federal y lo que se permite hasta ahora, puntualiza, es liberar a personas detenidas con drogas, hasta con ciertas dosis, tras demostrar que son de uso personal y no para comercializar.

“Creo que el Presidente Municipal desconoce la normatividad, lo que me extraña porque es abogado de profesión, tiene muchos años en el litigio y debe conocer bien lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer”, advierte.

El sólo hecho de proponer que se establezcan centros para que se vaya a consumir drogas, indica, es sumamente bochornoso.

Y lo es, dice, porque se trata de una autoridad la que suelta estas ocurrencias.

“Creo que está fuera de toda legislación y en todo caso le correspondería no a este Congreso, sino al Congreso federal el conocer una iniciativa, que sin duda alguna va a generar escozor, enojo, y mucho debate”, añade la también ex Diputada federal y ex alcaldesa.

Félix Niebla asevera que una cosa son los centros de rehabilitación, y otro, lo que planteó Estrada Ferreiro.

“El hecho de abrir un centro para efecto de suministrar drogas a drogadictos, me parece fuera de toda lógica, sobre todo viniendo de una autoridad”, expone.

Además, añade, en este asunto tendría que intervenir la Secretaría de Salud a nivel federal.

“Si lo que se pretende es crear centros para que vayan a drogarse, el que en un primer momento consumía mariguana o cocaína va a terminar consumiendo otro tipo de drogas sintéticas, y va todavía a aumentar más su cuadro de drogadicción”, advierte.

Villalobos, del PAN, coincide con la priista.

Si son clínicas de atención a adictos son bienvenidas, doce, pero lo que está planteando el munícipe es diferente.

“El consumo y venta de ciertos tipos de enervantes es ilegal y el establecer un punto para hacerlo es una ocurrencia”, concluye.

El panista señala que hay que entrarle al debate en estos temas, pero de manera seria.

Los diputados enfatizan que lo único permitido en la actualidad es el uso medicinal de la mariguana y no más.

“El tema de rehabilitación es bienvenido, pero si se va a tratar de encontrar a alguna clínica, algún sitio de geo referencia para suministrar drogas prohibidas es una ocurrencia, un acto de ilegalidad, una aberración”, subraya.