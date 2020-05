Una vida de servir, rinden homenaje a enfermeras en CuliacÃ¡n con 30 aÃ±os de servicio

Una vida de servir, rinden homenaje a enfermeras en Culiacán con 30 años de servicio

Las homenajeadas han estado desde la fundación de Hospital General de Culiacán y continúan activas

América Armenta

24/05/2020 | 10:36 AM

Desde el día que se fundó el Hospital General de Culiacán y hasta el día de hoy 11 enfermeras siguen laborando en el nosocomio, por lo que se les brindó un homenaje por sus 30 años de servir a la ciudadanía.

“Los años no pasan en balde pero es un honor contemplar nuestra historia. Toda una vida y seguimos al pie del cañón como enfermeras de este hospital”, dijo María Cristina Moraila López, enfermera que mostró un gafete que ha conservado por 30 años, desde que el Hospital General de Culiacán abrió sus puertas el 18 de mayo de 1990.

“Mucha gente me pregunta: -¿Por qué estás ahí si te puedes ir?- Y yo respondo: porque no me quiero encerrar en mi casa cuando hay una pandemia y es una experiencia que nunca había enfrentado en mi ejercicio profesional, quiero formar parte de esta historia cumpliendo mi deber profesional”, expresó Moraila López.

“Ahora estoy viviendo con mis compañeras angustias que jamás creímos que experimentaríamos, pero es un orgullo estar aquí en este momento”, destacó.

Las enfermeras fundadoras del Hospital Dr. Bernardo J. Gastélum son: María Elena Martínez Medina, María Lorena García Galindo, María Dolores Valdez Corrales, Yodeli López López, Olivia del Refugio Aguilar Castro, Lilia Lemus Huízar, Carmen Beatriz Marrujo Pérez, Diana Patricia Rangel Calleros, María Cristina Moraila López, Hilda del Socorro Beltrán Cervantes y Armida Jiménez Regalado.

Beatriz Adriana Sosa Montoya, Jefa de Enfermería del HGC, resaltó la larga experiencia de las enfermeras fundadoras que por 30 años han actuado con vocación, ayudando al prójimo y destacó la situación de entrega de las trabajadoras en medio de la pandemia.

“Son muchas las enfermeras que cumplen 30 años en estos tiempos difíciles, de angustia, ansiedad y sufrimiento, porque en la enfermería también sufrimos la enfermedad del paciente con su familia, por eso les agradezco que estén aquí cumpliendo el compromiso de seguir con entrega y profesionalismo”, abundó.

Reconocimiento

El Dr. José Alfredo Avilés López, subdirector del Hospital General y Rosario Duarte Ramos, subdirectora administrativa agradecieron a las enfermeras homenajeadas que han llevado a cabo su profesionalismo de la mano de la historia del Hospital General de Culiacán, además de estar luchando en la batalla contra el Covid-19.

“Llegan a sus treinta años de servicio en este hospital con salud, fortaleza y actitud enfrentando una época complicada e inédita: un enorme desafío como lo es la pandemia del Covid-19, ustedes laboran en este hospital desde el día de su fundación en 1990, yo llegué siete años después”, manifestó Avilés López.

“Estoy orgullosa porque muchas de ustedes se podían haber ido y sin embargo aquí están, son unas guerreras admirables que están dando todo por todos ahora que falta personal”, destacó Duarte Ramos.