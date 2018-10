Usain Bolt se estrena como goleador con el Central Coast Mariners

El multimedallista olímpico, el jamaicano Usain Bolt, marcó doblete con el Central Coast Mariners, en el partido amistoso que su equipo ganó por 4-0 al Macarthur South West United.

El ex atleta, multicampeón en los 100, 200 y 4x100 metros planos, marcó sus goles en la segunda mitad del encuentro cuando el marcador ya estaba 2-0.

Recibió un balón en profundidad, se marchó por potencia y velocidad y batió al meta rival por bajo para estrenarse. En el segundo aprovechó un fallo de entendimiento del portero y un defensa para anotar a puerta vacía.

Anything is possible don’t think limits pic.twitter.com/bcLgxnBB8x