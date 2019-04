Usain Bolt se une al entrenamiento del Palmeiras de Brasil

SAO PAULO._ El plusmarquista mundial y ocho veces campeón olímpico, Usain Bolt, visitó este viernes el centro de entrenamiento del Palmeiras, en Sao Paulo, donde se vistió de corto para dar unos toques al balón y conoció al ex seleccionador brasileño Luiz Felipe Scolari, a quien se refirió como el “gran jefe”.

El hombre más rápido del planeta viajó a Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, en el marco de una gira por Sudamérica que le ha llevado ya a Chile y Perú para atender los compromisos comerciales con su principal patrocinador.

“Esto es una locura”, dijo el ex atleta jamaiquino al visitar la sala de ocio del centro deportivo, equipada con mesas de ping-pong, sofás y videoconsolas, de las que dijo que son “muy importantes”.

Vestido con una camiseta del Palmeiras, cuyo dorsal era 9.58, en alusión a los segundos que tardó en correr los 100 metros lisos, una marca que hasta hoy es récord mundial, Bolt se encontró también con ‘Felipao’, que es el actual técnico del equipo verde.

“El mejor, el gran jefe. Me va a enseñar algunas cosas”, dijo en redes sociales el campeón olímpico en compañía de Scolari, quien no pudo evitar soltar una carcajada tras escuchar los halagos.

Después se vistió de corto, dio unos toques al balón con Periquito, la mascota del conjunto paulista, y jugó con algunos futbolistas de la primera plantilla al denominado “futbol-tenis”.

Naturally we playing some football here in São Paulo, Brazil 🙌🏽🙌🏽 pic.twitter.com/iiEH4LbxUr