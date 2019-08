Vamos a limpiar la casa, dice Juan Carlos Estrada, dirigente electo del PAN Sinaloa

Promete que para diciembre habrá puesto orden en el blanquiazul estatal

Ariel Noriega

02/08/2019 | 11:50 AM

El virtual dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, aseguró que va a “limpiar la casa”, aunque inmediatamente aseguró que no habrá “cacería de brujas”.

Después de una cerrada contienda donde derrotó a Adolfo Rojo Montoya, candidato de los grandes grupos del panismo sinaloense, Estrada Vega habló con los medios de comunicación en Mazatlán, donde dio a conocer su estrategia para poner orden en un partido político que atraviesa una grave crisis.

“Tenemos que empezar a limpiar la casa, desde limpiar el edificio…, si amerita que se le sancione a alguien se le va a sancionar si no, no, porque no va haber cacería de brujas”, aseguró Estrada Vega.

Como parte de sus primeras acciones como líder de los blanquiazules en Sinaloa, Estrada Vega anunció que una de las primeras promesas de campaña que cumplirá será la de transparentar el partido.

“En campaña me comprometí a que el PAN iba a ser el partido más transparente, desgraciadamente ahorita estamos en los niveles más bajos de transparencia, algo que exige la ciudadanía”.

El panista reveló que el lunes se presentará en la Ciudad de México para reunirse con la dirigencia nacional del PAN e iniciar los trabajos en coordinación con ellos.

Otra de sus estrategias, aseguró, será la de fortalecer los comités municipales, otorgándoles un mayor número de recursos.

“Tenemos que empezar a fortalecer los comités municipales, no puede crecer el PAN si no crecen sus comités municipales”.

El virtual dirigente electo del PAN estatal también se dio tiempo para criticar los ataques que ha realizado el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, a los medios de comunicación.

“Aquí en Mazatlán necesitamos alcaldes y gobernadores a la altura de los mazatlecos y Acción Nacional trabajará para que en 2021 podamos ofrecer gobiernos a la altura de los sinaloenses”.

Acompañado de su equipo de trabajo, Estrada Vega agradeció la confianza de los militantes que lo llevaron a la dirigencia estatal.