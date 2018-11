Van panistas de Sinaloa a las urnas este domingo. Â¿QuiÃ©n estÃ¡ con quiÃ©n?

COMICIOS INTERNOS

Van panistas de Sinaloa a las urnas este domingo. ¿Quién está con quién?

Hasta 8 mil 687 militantes podrán votar para elegir nuevo dirigente nacional, entre Marko Cortés y Manuel Gómez Morín. Los panistas sinaloenses se dividen preferencias.

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Este domingo 11 será la tercera vez que los panistas elijan con voto directo a su nuevo líder nacional. Primero lo hicieron por Gustavo Madero, luego por Ricardo Anaya. Ahora, en 2018, la disputa lleva como protagonistas a Marko Cortés Mendoza y a Manuel Gómez Morín Martínez del Río.

En Sinaloa este método de consulta directa se utilizó ya en la contienda en la que resultó ganador el actual dirigente estatal, Sebastián Zamudio.

En el caso de la entidad el padrón de militantes con derecho a votar es de 8 mil 697.

¿Por qué es importante esta elección?

Después de los comicios del 1 de julio el PAN se desplomó, pese a que las encuestas lo ubicaban como el partido que podía disputarle la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, quien sacó más del 50 por ciento de votos.

El panismo quedó como la segunda fuerza política nacional, por encima del PRI.

Acción Nacional se dividió desde la víspera de la campaña presidencial, en una pugna entre calderonistas y anayistas, que desembocaría en la ruptura de Margarita Zavala con el albiazul, lo cual la llevaría a contender por la vía independiente. Pero ésta fracasó y se retiró antes de la jornada comicial.

Como fracasó también Ricardo Anaya, ex dirigente nacional.

Luego vendría el relevo en la dirigencia nacional.

En este escenario emergió la candidatura de Marko Cortés Mendoza, ex Diputado federal y quien fuera cercano a Anaya, de ahí que los opositores internos lo ubicaran como una “continuidad” del fracaso.

En el otro frente surgió la candidatura de Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador del PAN, y quien se asumió como la “ruptura” con las prácticas y vicios que llevaron a la debacle del partido que ganara la Presidencia en 2000 y 2006.

El nuevo Comité Ejecutivo Nacional tendrá funciones para el periodo 2018-2021.

Sebastián Zamudio, dirigente estatal, ha enfatizado que el PAN es el único partido con democracia interna, pues son sus huestes quienes eligen a sus liderazgos, con voto directo y secreto.

Para la elección interna en Sinaloa los 8 mil 687 militantes empadronados podrán acudir este domingo 11 a los 18 centros de votación en cada municipio.

Y, como en la mayoría de las elecciones, los militantes del albiazul sinaloense se han dividido.

Entre los que apoyan a Marko Cortés están ex dirigentes como Adolfo Rojo Montoya, Edgardo Burgos Marentes, Luis Roberto Loaiza Garzón, así como los diputados locales Jorge Villalobos Séañez y Roxana Rubio Valdez, el Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela.

Asimismo, quienes fueran en su momento cabezas de grupos regionales como Alejandro Higuera Osuna, Carlos Felton, Francisco Salvador López Brito, Zenén Xóchihua Enciso, y una vertiente del grupo interno apoyado por los Coppel, entre los que están Ivanovich Gastélum, Giovanna Morachis, entre otros.

En tanto por el lado de Manuel Gómez Morín están la “vieja guardia”, a la que pertenecen personajes como Rafael Morgan Ríos, Lorenzo Gómez Leal y Francisco Solano Urías.

A ellos se suman ex alcaldes como Humberto Rice, la ex Senadora María Serrano, ex diputados locales como Sadol Osorio Porras, Catalina Frank Aguilar, liderazgos regionales, ex funcionarios federales como Eduardo Angulo, y quien encabeza la coordinación de Gómez Morín es el ex líder municipal Javier Osorio Salcido.

Varios de éstos apoyaron la candidatura independiente de Margarita Zavala.