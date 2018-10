TARIFAS

Ve IP cobros de energía eléctrica abusivos y sin sensibilidad

Antonio Olazábal

05/10/2018 | 12:01 AM

Cobros abusivos y sin sensibilidad ve la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, y por ello han comenzado a tomar medidas.

Jaime Gaxiola López, presidente de la Canacintra, criticó los altos costos de la energía eléctrica, y argumentó que eso no fue lo que el Gobierno planteó cuando se implementó la reforma energética en el país.

"Yo los veo, y lo voy a decir clarito y fuerte, veo cobros abusivos, cobros sin la mayor sensibilidad, yo siempre he pensado y lo voy a repetir nuevamente, que siento que la Comisión Reguladora de Energía, que es quien tabula esos precios, pues no lo hace ni siquiera en el escritorio, me da la impresión de que los hacen en las rodillas, dime tú qué empresa puede crecer o qué empresa puede ser competitiva con esos precios de luz eléctrica", aseveró.

"Mucho se dijo que con las reformas energéticas habría mejoras en los precios, nos pintaron un México pues que no corresponde, hoy estamos viendo que no corresponde a lo que nos prometieron", subrayó.

Ayer, el sector restaurantero se manifestó por los altos costos de energía eléctrica apagando las luces de sus locales desde las 19:00 hasta las 21:00 horas.

Mariel López Quiroz, presidenta de la Canirac, destacó que fueron más de 158 restaurantes los que se sumaron a esta protesta, y más de 100 establecimientos en cada una de las 70 delegaciones de la cámara en todo el país.

"El día de ayer nos mandaron 158 fotos que eran de cierta manera son establecimientos que apagaron sus luces y encendieron una vela, también la finalidad de la manifestación en tono de protesta es cuidar la economía de los ciudadanos, cuidar al comensal", explicó.

"Es permitir que la gente siga saliendo a los establecimientos sin que nosotros subamos la carta, entonces eso era también en apoyo a todas las personas, porque tú vas a comer ese platillo, no tengamos que hacer un aumento de precio debido a las altas tarifas que estamos teniendo", añadió.

López Quiroz mencionó que replicarán el apagado de luz hasta que lleguen a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para bajar los costos, y si no ven resultados, podrían recurrir hasta los amparos.

"Que nos apoyen que los ciudadanos acudan a los restaurantes que están haciendo en manifestación, todos los jueves de 7 a 9 de la noche, como toma de protesta, de manifestación pacífica para no incrementar nuestros costos, queremos seguir operando, seguir generando empleo", llamó.

"Todos los jueves va a ser esto, hasta no tener una respuesta favorable, esto también se está viendo a nivel nacional, estamos teniendo respuestas, se nos está dando un informe de acuerdo a las manifestaciones que estamos haciendo a nivel nacional para ver la respuesta que se pudieran llevar, y la siguiente etapa son los amparos", mencionó.

López Quiroz afirmó que para el sector empresarial los insumos están siendo incosteables, ya que no sólo es la energía eléctrica, también ha aumentado el gas, la gasolina, hasta los impuestos.

"Estos incrementos han sido de manera desfasada hasta casi el 300 por ciento, lo cual ha sido un golpe muy crucial para todas las industrias, no sólo para el sector restaurantero, sino también para la industria, el sector comercial, ante estos incrementos, aunado a los incrementos de gasolina, incrementos del gas y así le vamos sumando uno tras otro", afirmó.