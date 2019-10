VIDEO: El brasileño Alemao, ex jugador de Cruz Azul, trapea el piso con una playera del América

CIUDAD DE MÉXICO._ Esta tarde se llevará a cabo uno de los clásicos en el futbol mexicano. Las Águilas del América y “La Máquina” del Cruz Azul se enfrentarán nuevamente en el Estadio Azteca y la afición por el Clásico Joven no se ha hecho esperar entre los fanáticos, a quienes se les suma el delantero brasileño Alemao.

El futbolista se burló de la rivalidad que existe entre los dos equipos a través de una historia en su cuenta de Instagram donde aparece portando una playera del equipo celeste mientras limpia el piso con una camiseta del América, como una demostración de la constante pugna entre ambas plantillas de la Liga MX.

El video culmina con un gesto de desagrado por parte del jugador al tomar la prenda y apartarla de su escoba.

JAJAJAJA no jugaba a nada, pero Alemao es un Dios 😂😂😂💙 Que jerga tan útil 🤭 pic.twitter.com/cdnHAcadXW — Pau Picco ⚽️✨ (@Pau_Picco) October 5, 2019

José Carlos Tofolo Junior, mejor conocido como Alemao, formó parte de “La Máquina” durante 14 juegos, en los que sumó un total de 3 goles, pero que, durante el corto tiempo que estuvo, logró ganarse el cariño de los seguidores del Cruz Azul. Fue por ello que luego de anunciar su salida, este mismo expresó su agradecimiento y afecto hacia el equipo de los cementeros.

“Estoy triste, porque es un club que me gusta mucho. Me gané a muchos con mi futbol y forma de ser. Estuve feliz y tengo la certeza que me gané a toda la afición”, comentó el delantero.

Ver esta publicación en Instagram 92 años de historia 💙 #eternamenteazul Una publicación compartida de Alemao Junior (@alemaojunior) el 22 May, 2019 a las 3:12 PDT

El Clásico Joven de la Jornada 13 se disputa este sábado a las 18:00 horas, tiempo de Sinaloa, durante el Torneo Apertura 2019 y significa uno de los partidos más importantes para el Cruz Azul al pelear por tres puntos que le podrían permitir cierta esperanza para aspirar por un lugar en la Liguilla.

