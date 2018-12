Vivo de la agricultura; me molesta me vinculen al crimen organizado, dice Emma Coronel en entrevista en EU

El juicio del Chapo es cansado, pesado e incómodo, dijo, sin embargo aseguró que está tranquila

Carlos Álvarez

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el Chapo, concedió una entrevista exclusiva a la cadena estadounidense Telemundo, en la que compartió detalles sobre lo que ha vivido ella y su familia durante todo el tiempo que su marido ha permanecido en Estados Unidos desde que fue extraditado el 19 de enero del 2017 y ahora que el capo sinaloense está siendo juzgado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Ante la pregunta de las reporteras de qué viven ella y sus hijas gemelas -María Joaquina y Emaly Guadalupe Guzmán Coronel- ante la ausencia del Chapo, la joven mujer de 29 años de edad aseguró que "tiene negocios", en especifico "tierras de riego, cosas, no tengo nada ilícito, cosas de las que prefiero no hablar", señaló

"A estas alturas el Gobierno [no dijo cuál] se ha encargado de checar [de tener negocios ilícitos], si no no estuviera aquí sentada [...] Estoy segura de que ya han visto todo, estoy tranquila, soy transparente", señaló Coronel Aispuro, que abundó que su negocio tiene que ver con la agricultura, de tierras que le fueron heredadas por su padre.

"La realidad es muy diferente a cómo se plantea o como las personas se la puedan imaginar, de verdad que mi vida es muy tranquila", explicó la esposa del Chapo, quien también afirmó que nunca notó "nada raro" en su hogar que le hiciera pensar que su marido es, como asegura la Fiscalía de Nueva York, un sanguinario asesino que dirigía el mayor cártel de narcotráfico del mundo.

En su opinión, fueron los medios de comunicación los que "dieron demasiada fama a Joaquín", obviando que "era humilde, sencillo", por lo que no consideró justo que "no quieren bajarlo de ese pedestal, a ponerlo más como que es una persona normal, común y corriente", señaló.

Coronel Aispuro indicó que los testigos, entre ellos narcotraficantes arrepentidos que han declarado en contra de su marido, "van a decir cualquier cosa para tener algún beneficio" penitenciario, debido a que están condenados a cadena perpetua.

Sin embargo, la esposa del Chapo no quiso opinar sobre la supuesta relación de su marido con el Ismael Zambada García, alias el Mayo, u otros narcotraficantes. "Prefiero no hablar de esos temas", contestó riendo, cuando las reporteras le preguntaron, por ejemplo, si el capo sinaloense utilizaba la canción 'Un puño de tierra' cuando iba a asesinar a alguien.

El juicio del Chapo es "cansado", "pesado" e "incómodo", dijo, sin embargo aseguró que está "tranquila". Además, afirmó sentirse "segura" a pesar de que su marido tiene tantos supuestos enemigos, ya "que todas las personas que me conocen saben perfectamente cómo soy", dijo.

Asimismo, señaló que las personas "que conocen a Joaquín saben perfectamente cómo es, y yo nunca, nunca, he temido por mi seguridad, yo siempre he estado tranquila. Nadie nunca nos ha querido hacer ningún mal que sepamos, gracias a Dios", añadió.

Coronel Aispuro indicó que hace todo lo posible para acudir a las audiencias en la Corte neoyorquina, para que "[El Chapo] me sienta y me vea presente, y se sienta con mi apoyo", dijo. "A pesar de la situación en la que esta pasando, de lo fuerte que es todo esto para él, para nosotros", aseguró.

La joven mujer también narró que el Chapo la busca con la mirada en la sala del tribunal estadounidense, según dijo, porque es la única persona a la que reconoce en la sala, su único familiar, y "tiene la capacidad de sonreír", de hacer una gesto con la cabeza, "como que todo está bien", por lo que ella también "se siente mejor".

Sus dos hijas están "muy contentas, muy felices", porque "adoran y aman a su papá" y son "siempre conscientes de todo" lo que está ocurriendo. "Ellas saben todo", dijo Coronel Aispuro. "Están enteradas y conscientes de todo", además de que "saben dónde está su papá, y saben que está pasando", señaló, aunque no quiso abundar más en el tema.

"Tanto ella como yo tenemos contacto con la familia del Chapo, hay buen relación, visitan a su abuela, a sus tías, a sus primos", dijo Coronel Aispuro, quien luego, a pregunta expresa de las reporteras de cómo ve al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador y su lucha contra la inseguridad en México, señaló que está "encantada" si "hace algo bueno por el país".

"Sea lo que sea que vaya a hacer, no sé que método vaya a utilizar, pero estaré encantada si él o cualquier persona hace algo bueno por el país", aseveró. "No podemos dejarle la responsabilidad al Gobierno. Todos tenemos que hacer cosas por los demás, por el país, tenemos que ser menos egoístas", abundó la esposa del Chapo.

Por otra parte, Coronel Aispuro aseguró nunca haber visto la serie 'Narcos', transmitida por Netflix, ni ninguna otra que hablen sobre la vida de su marido. "Te voy a ser sinccera, no he visto ninguna de las series que le han dado la vida a él. No me dan ninguna curiosidad, la verdad", dijo.

Además, indicó que el Chapo "quería hacer en algún momento" una película sobre su vida, pero en este momento él no puede hacer nada de eso "porque esta en un proceso legal", sin embargo, aseguró que ella estaría dispuesta a apoyar una serie sobre Guzmán Loera, si él es lo que quiere.

"No sé si lo vaya a hacer o no la película [la actriz Kate del Castillo-Negrete Trillo] Ya se tendrá que poner en contacto conmigo, porque todo lo que tenga que ver con el Chapo tiene que ver conmigo [...] Sí estaré de acuerdo en apoyar un proyecto, en el que se hable con nosotros,, para autorizar qué es lo que se vaya a hacer", dijo Coronel Aispuro.

"Creo que es lo que él quiere [que se muestre] la otra versión del Chapo, cómo es como ser humano, como amigo, como papá, como cualquier persona [...] He visto el excelente trabajo de los abogados, como han logrado desmentir lo que han dicho de él [los fiscales]", indicó la joven ex reina de belleza.

"No he pensado en testificar, obviamente yo siempre haría lo mejor para él, para nosotros, no había pensado en ese tema [...] He escuchado que ha comentado con los abogados que ha cambiado su salud [...] Lo veo más delgado, pero en el juicio lo veo muy despierto, muy positivo", abundó la esposa del capo sinaloense a pregunta expresa de las reporteras.

Coronel Aispuro dijo en la entrevista exclusiva con la cadena Telemundo soñar "con estar tranquila, en alguna parte del mundo, donde estar tranquila, una vida normal, como cualquier persona, no sueño las grandes cosas [...] tranquilidad, felicidad, nada del otro mundo", aseveró.

"Que me vean como una persona normal, que soy un ser humano normal, que hago las cosas como una persona normal, que no me vean en cualquiera parte y hagan un escándalo, o que salga una foto mía y que digan: 'está en cualquier lugar', me gusta ir a la playa, me gusta ir ciertos lugares", indicó.

Luego dijo no entender por qué las personas la ven a ella como a alguien fuera de lo común o peligrosa, aunque acotó que puede ser por los crímenes que le adjudican a su marido, "acusaciones de las cuales no lo han declarado culpable, él está ahorita como acusado, hay que esperar a que le comprueben que esto es cierto".

"Me molesta que me vinculen con el narcotráfico, claro que sí, es incómodo, pero hay que esperar a que el juicio acabe, que el juez [Brian M. COgan] decida si [el Chapo] es o no culpable", dijo Coronel Aispuro al final de la entrevista, en la cual señaló que confía que "todo va a salir bien para él y para nosotras", en referencia a sus dos hijas gemelas de siete años de edad.

"Todo el mundo lo está viendo como que ya es culpable", pero "el ahorita está como acusado". También abundó que "hay que esperar a que esas acusaciones serias", se demuestren que son ciertas. "[El Chapo] Está muy tranquilo, nunca lo he visto intranquilo [...] Hay que ser sinceros, yo sí creo que le gusta un poco" la fama", añadió la esposa del capo.

La joven mujer no quiere pensar en que las cosas no vayan a salir bien para el Chapo. "Quiero pensar en que todo va a estar bien. quiero pensar en cosas positivas", dijo, para luego explicar que sería incapaz de imaginar lo que sentiría si su marido es condenado a cadena perpetua. "Haría lo que cualquier esposa, estar con su esposo en momentos difíciles".

"Estoy feliz de la vida que tengo, la vida que me tocó, del esposo que tengo, de las hijas que tengo, de la familia que tengo", dijo Coronel Aispuro.