Yo tengo ideas, quiero que las desarrollen: Estrada sobre el Implan

Luego de la renuncia de Juan Carlos Rojo Carrascal al Implan, el Presidente Municipal dice que el organismo no estaba dando resultados

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro señaló que lo que él espera del Instituto Municipal de Planeación Urbana es que desarrollen sus ideas, además de proyectos ejecutivos. Es por ello que para él el Implan no estaba funcionando.

Luego de la renuncia de Juan Carlos Rojo Carrascal al Implan, Estrada Ferreiro afirmó que el organismo no estaba dando resultados, además que el Arquitecto no se acercó nunca con él para hablar sobre proyectos urbanos en Culiacán.

Este miércoles, Rojo Carrascal afirmó que desde que inició este Gobierno, no se han llevado a cabo las reuniones ordinarias del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación Urbana, dado que el Ayuntamiento las tiene detenidas.

Por su parte, el Alcalde afirmó que nunca hubo acercamiento con el director del Implan.

"Nunca se acercó conmigo a plantearme en forma seria algún proyecto, digo, tiene su libertad de hacerlo, pero tampoco yo puedo permitir que funcione un organismo que estamos subsidiando, y que no dé resultados. Yo quiero proyectos ejecutivos, yo tengo ideas, quiero que las desarrollen", expresó.

--¿Para usted el Implan no está funcionando?

"No, está funcionando a medias, no es lo que el Implan debe de ser".

--¿Qué es lo que el Implan debe ser?

Proyectar el futuro de la ciudad, pero aparte generar proyectos ejecutivos; que nos digan para qué sirven, cuánto van a costar, a cuántas personas van a beneficiar, cuál es el costo-beneficio, o sea eso, no que estén pintando maquetas ahí con carreteras y puentes".

Rojo Carrascal mencionó que uno de los motivos por los cuales renunció fue la poca comunicación con el alcalde.

El morenista calificó la relación como normal, aunque sí manifestó que el arquitecto nunca lo buscó para plantearle proyectos para la capital sinaloense.

"La relación se dio normal conmigo porque yo acudí al Implan a reuniones, pero él no se acercó nunca a mí, entonces, si renunció por eso, es su problema, no mío", subrayó.

Dijo también que había diferencia en las agendas entre él y el Implan, dado que para él hay problemáticas que no están siendo atendidas por el organismo.

"También obras proyectadas que a mí no me convencen, porque no tienen sentido, mientras que hay cosas muy importantes por qué invertir en la ciudad, cosas como esas", mencionó.