‘Puede ser cierto’ préstamo de $150 millones a Epigmenio Ibarra; no es ‘chayotero’: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que su Gobierno, a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), le haya otorgado un préstamo hasta por 150 millones de pesos (mdp), a las empresas Argos Televisión y Argos Soluciones, propiedad del productor Epigmenio Carlos Ibarra Almada.

”Puede ser cierto, porque Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas, y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

”Es una nota para afectarnos [...] Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero [...] Lo que sí me consta es que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto que seguramente los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y a sus voceros, porque es crítico, porque le llama pan al pan y al vino, vino”, enfatizó el político tabasqueño.

”Nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del Gobierno, nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones [...] Lo malo es que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o favores políticos, o a cambio de relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso”, insistió el mandatario nacional.

Ayer jueves el medio digital LatinUS reveló el monto del crédito otorgado a Ibarra Almada, durante la emisión del programa ‘Loret Capítulo 38’, del periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en un reportaje firmado por Mario Gutiérrez Vega y Arelí Quintero, mismo que fue titulado ‘Salvando al soldado Epigmenio’.

Para lo cual se creó el fideicomiso irrevocable de garantía, número 10660, que administra el crédito y garantiza el pago del mismo, el cual firmaron los apoderados legales de Argos Televisión, S.A. de C.V.:

Epigmenio Carlos Ibarra Almada, Víctor Hugo Orozco Vidrio, Ernesto Vega Navarro y Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen (quien también trabaja para Televisa).Según el “contrato de apertura de crédito simple”, firmado el 16 de junio del 2020, entre la Banca de Desarrollo y las citadas empresas -cuyo propietario y director general es Ibarra Almada-, el crédito está dividido en dos segmentos: el “A”, donde Argos puede disponer de hasta 100 mdp, para cubrir gastos de producción y cualquier otro gasto asociado con la realización de series para Telemundo, Netflix y Viacom.

El segundo segmento del crédito otorgado por BANCOMEXT a las empresas de Ibarra Almada, el “B”, es por 50 mdp, para la compra de equipo de filmación, y que se solvente cualquier necesidad de capital, como la adquisición de insumos, pago de gastos o remodelaciones, entre otros.

Según el reportaje de LatinUS, el préstamo otorgado por el Gobierno de López Obrador a las empresas de Ibarra Almada, coincide con con la construcción de dos nuevos foros -de mil 200 metros cuadrados cada uno-, ubicados dentro de los estudios ‘Gabriel García Márquez’, fundados por el productor en 2016, y ubicados en una zona industrial de Tlalnepantla, Estado de México.

A partir de la firma del contrato con BANCOMEXT, las empresas recibieron un plazo de seis meses para desembolsar el 100 por ciento del monto del crédito, mismo que se comprometió a pagar en 4 años, por lo que tendría que devolver el total del monto, hasta 2024, una vez concluido el sexenio de López Obrador.

Según LatinUS, como garantía de pago para el crédito, Ibarra Almada -de 69 años de edad- presentó los derechos de cobro del contrato de servicios de producción de programas de televisión en español, que sus dos empresas firmaron el 22 de mayo del 2013 con la cadena estadounidense Telemundo.

“Argos Comunicación recibió el préstamo, 3 meses después del inicio de la pandemia, cuando miles de pequeñas y medianas empresas solicitaban estímulos económicos para sobrevivir, y los apoyos del Gobierno llegaban a cuenta gotas”, enfatizó el reportaje.

Por otra parte, el medio digital recordó que durante los dos primeros años de Gobierno de López Obrador, las empresas de Ibarra Almada han obtenido importantes ayudas.

En 2019 y 2020, Argos Televisión, Argos Producciones y Argos Soluciones Creativas recibieron condonaciones de impuestos por más de 7 mdp, según información disponible en la plataforma nacional de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El 26 de agosto del 2020, el Presidente López Obrador pidió que se investiguen los créditos otorgados por Nacional Financiera (NAFIN) y el BANCOMEXT, cuando los titulares eran Enrique Octavio de la Madrid Cordero y Alejandro Díaz de León Carrillo, para la compra-venta de la empresa Grupo Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos (PEMEX).Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Torreón, Coahuila, el mandatario nacional fue cuestionado por representantes de la prensa respecto a la falta de transparencia de esos contratos, ya que ambas instituciones -NAFINSA y BANCOMEXT- han argumentado que no se puede revelar información por el secreto bancario.

“No, no, yo voy a dar instrucciones de que se ventile, no vamos a hacer lo mismo que hacían antes”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Nacional. “¿Entonces vamos a conocer todos los detalles del caso?, se le cuestionó. “Sí, de cómo se dieron los créditos porque fue Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior”, agregó el Presidente.

“Un hijo del ex presidente [Miguel] De la Madrid [Hurtado] era el de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior, y el actual gobernador del Banco de México también, estaba en [Secretaría de] Hacienda [y Crédito Público] y luego fue director del BANCOMEXT, cuando estos créditos. Entonces sí es un asunto que amerita ser tratado”, respondió el político tabasqueño.

“¿Saben quiénes daban los créditos para todo esto? La banca de desarrollo Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior”, agregó el presidente, quien informó, también, que su Gobierno interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue este caso.

El 9 de septiembre del 2020, el titular del Poder Ejecutivo Federal anunció que se realizaría una auditoría a BANCOMEXT y a toda la Banca de Desarrollo, para conocer cómo se han entregado los préstamos. “Claro que para lograr ese tipo de crédito, pues se requiere influyentismo, no se lo dan a una PyME, una pequeña o mediana empresa”, afirmó el político tabasqueño.

Según recordó el reportaje de LatinUS, Carlos Noriega Romero era el director general de BANCOMEXT, cuando se le entregó el crédito a las empresas de Ibarra Almada. Sin embargo, renunció el 11 de marzo pasado -para buscar una posición política- y fue sustituido por Juan Pablo de Botton Falcón, quien llegó procedente del SAT.