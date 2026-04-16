10 años de cárcel para capturados con arsenal en Sinaloa; ya fueron sentenciados

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, obtuvo sentencias condenatorias en contra de dos personas por delitos relacionados con la portación de armas y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones, en un primer caso, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron reconocimientos motorizados en las inmediaciones del poblado San Diego, en la sindicatura de El Dorado, donde detuvieron a Luis “N”. Durante el operativo le aseguraron ocho armas largas tipo fusil, mil 496 cartuchos, 23 cargadores y nueve casquillos percutidos.

Tras la integración de la carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas ante el juez, quien dictó una sentencia de 10 años y ocho meses de prisión, además de una multa equivalente a 177.78 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En un segundo hecho, Alfredo “N” fue detenido por personal militar cuando realizaban recorridos de vigilancia sobre un camino de tercer orden, en las inmediaciones del poblado El Roble, en el municipio de Mazatlán.

Al momento de su detención, le fueron asegurados dos fusiles, 10 cargadores y 174 cartuchos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad federal, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Con base en los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez dictó sentencia condenatoria de nueve años, cinco meses y 24 días de prisión, así como una multa de 166.66 Unidades de Medida y Actualización, por su responsabilidad en los delitos señalados.