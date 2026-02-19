$!2025: el año con más mujeres asesinadas en Sinaloa en 15 años

Sol Gizeh fue la primera víctima. Estaba en un local de máquinas tragamonedas, los conocidos “minicasinos”, en la colonia Francisco I. Madero, al sur de Culiacán. También estaba Juan Antonio, de 30 años.

Cerca de las 21:30 horas del 4 de enero, un grupo armado disparó contra el local, hirió al hombre y Sol Gizeh murió en un hospital como consecuencia de las heridas de bala.

En total, 104 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa durante el año 2025, en distintos hechos, municipios, a distintas horas y de cualquier grupo poblacional.

Entre todos los casos, solo 72 fueron clasificados como feminicidios y el resto han sido investigados bajo el delito de homicidio doloso, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

La cifra representa que el año pasado fue el más letal contra mujeres desde el 2010 y 2011, cuando en Sinaloa se asesinó a 110 mujeres.

En promedio, cada tres días una mujer fue privada de la vida en hechos violentos en el estado durante 2025, y en este 2026 el ritmo se mantiene, con 15 víctimas hasta el 18 de febrero.

El año pasado cerró con el caso de Nicolasa, de 43 años, quien fue hallada sin vida y con heridas de bala entre parcelas agrícolas de ejido San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.