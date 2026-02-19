$!2025: el año con más mujeres asesinadas en Sinaloa en 15 años

Sol Gizeh fue la primera víctima. Estaba en un local de máquinas tragamonedas, los conocidos “minicasinos”, en la colonia Francisco I. Madero, al sur de Culiacán. También estaba Juan Antonio, de 30 años.
Cerca de las 21:30 horas del 4 de enero, un grupo armado disparó contra el local, hirió al hombre y Sol Gizeh murió en un hospital como consecuencia de las heridas de bala.
En total, 104 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa durante el año 2025, en distintos hechos, municipios, a distintas horas y de cualquier grupo poblacional.
Entre todos los casos, solo 72 fueron clasificados como feminicidios y el resto han sido investigados bajo el delito de homicidio doloso, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.
La cifra representa que el año pasado fue el más letal contra mujeres desde el 2010 y 2011, cuando en Sinaloa se asesinó a 110 mujeres.
En promedio, cada tres días una mujer fue privada de la vida en hechos violentos en el estado durante 2025, y en este 2026 el ritmo se mantiene, con 15 víctimas hasta el 18 de febrero.
El año pasado cerró con el caso de Nicolasa, de 43 años, quien fue hallada sin vida y con heridas de bala entre parcelas agrícolas de ejido San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.
Mujeres y policías: víctimas en grupo vulnerable
En medio de la crisis de seguridad que asesta a Sinaloa desde septiembre de 2024, originada principalmente por rencillas internas del Cártel de Sinaloa, grupos como oficiales de seguridad y menores de edad han sido foco rojo en materia de asesinatos.
Dentro de dicho periodo hasta febrero de 2026, en Sinaloa van 70 agentes asesinados, activos y jubilados de las corporaciones de seguridad y justicia.
Entre ellos, en 2025, figuran casos como el de la Comandanta Nayeli, quien lideraba un grupo de la Red Púrpura en la Policía Municipal de Culiacán, asesinada en carretera a Navolato a la altura de Los Alamitos.
Petra Emilia, otra policía municipal de Culiacán, murió en marzo de 2025 tras haber sido víctima de una privación de la libertad y hallada sin vida y con huellas de tortura en Costa Rica.
Otra víctima fue la agente de Tránsito de Culiacán, Iris, atacada a balazos en octubre de 2025 en el fraccionamiento San Rafael, a bordo de una patrulla, donde pereció.
Otro caso correspondiente a 2025 fue el de Hendrika “H”. Ella estaba retirada de la Policía Municipal de Culiacán, el 22 de marzo de 2025 fue privada de su libertad estando en la colonia Ampliación Plata de Navolato, y el 7 de febrero del siguiente año, 11 meses después, fue hallada en una fosa clandestina en El Bolsón.
Respuesta institucional, lamento sin efecto
Tras los últimos casos de asesinatos de mujeres, la postura del Gobierno ante la situación se ha limitado a posicionamientos de la Secretaría de las Mujeres, en los que condena y lamenta los actos.
“Condenamos enérgicamente estos crímenes y confiamos en que la Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones correspondientes con perspectiva de género, debida diligencia y sin revictimización, garantizando que se llegue a las personas responsables y que prevalezca la justicia”, se adjudica a la titular de Semujeres, Ana Chiquete Elizalde, en un comunicado de este 19 de febrero.
Pese a los llamados y lamentos de parte de los distintos frentes del Estado, en 2026 persiste el clima de violencia recrudecida en contra de este sector poblacional.
Como muestra, durante enero y la mitad de febrero, hasta 15 mujeres han sido privadas de la vida en distintos hechos.
En estas víctimas está Michelle, de 14 años, quien fue encontrada asesinada a tiros junto a Ivonne Daniela, de 18, en Juntas del Humaya, el 16 de enero, día en que también murió Érika Nohemí de 24 años, víctima de un ataque armado en Lomas del Magisterio.
Otra jornada de violencia desbordada contra mujeres fue el 8 de enero, fecha en que mataron en un domicilio a la comisaria del Ejido Bachigualatito, Mirna Karime; horas más tarde asesinaron a golpes a una mujer en Villa Satélite, Culiacán; y a Claudia del Rosario, en Guasave, cuando se dirigía hacia su trabajo.