$!A balazos asesinan a un hombre en el fraccionamiento Vinoramas, en Culiacán

Un hombre fue privado de la vida a balazos durante la tarde-noche de este lunes en el fraccionamiento Vinoramas, ubicado en el sector Barrancos, al sur de Culiacán. La víctima fue identificada en el lugar como Yaret Antonio, de 25 años de edad.

El ataque se registró alrededor de las 18:00 horas de este 16 de febrero sobre la calle Lorna, entre Mezquites y la avenida Vinoramas, donde la víctima quedó tendida en la vía pública tras la agresión armada. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego.

La víctima quedó recostada boca arriba y con múltiples heridas de bala. Tenía puesto una playera gris, sudadera negra con blanco, short deportivo negro y tenis del mismo color.