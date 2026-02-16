$!A balazos asesinan a un hombre en el fraccionamiento Vinoramas, en Culiacán

Un hombre fue privado de la vida a balazos durante la tarde-noche de este lunes en el fraccionamiento Vinoramas, ubicado en el sector Barrancos, al sur de Culiacán. La víctima fue identificada en el lugar como Yaret Antonio, de 25 años de edad.
El ataque se registró alrededor de las 18:00 horas de este 16 de febrero sobre la calle Lorna, entre Mezquites y la avenida Vinoramas, donde la víctima quedó tendida en la vía pública tras la agresión armada. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego.
La víctima quedó recostada boca arriba y con múltiples heridas de bala. Tenía puesto una playera gris, sudadera negra con blanco, short deportivo negro y tenis del mismo color.
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes confirmaron el reporte y procedieron a desplegarse para vigilar la zona.
Paramédicos de Cruz Roja revisaron al hombre, pero informaron que ya no contaba con signos vitales. En tanto, los elementos de seguridad acordonaron el área para resguardar la escena.
Peritos y agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le aplicará los exámenes de necropsia.