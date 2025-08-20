$!A balazos asesinan a un hombre en la colonia Los Huizaches, Culiacán

CULIACÁN. _ Jesús Rosario, de 34 años, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Liberalismo, a escasos metros del bulevar Las Torres y la avenida Luis Echeverría, cerca del lugar donde la noche anterior se reportó una agresión contra personal militar. Fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.
La víctima recibió impactos de bala en el pecho y la cabeza, aparentemente con rifles de alto poder. Su cuerpo quedó tendido frente a una tienda de abarrotes de la zona.
Tras el hecho, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en el sector, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.