$!A balazos asesinan a un hombre en la colonia Los Huizaches, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado a balazos en la entrada de un domicilio de la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán.

El hecho ocurrió este miércoles en el cruce de las calles Mina de Tayoltita y Presidente Miguel de la Madrid del mencionado sector, alrededor de las 19:00 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima intentó correr hacia una vivienda para ponerse a salvo, pero cayó sin vida, bocabajo, en el acceso del inmueble.