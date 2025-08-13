$!A balazos asesinan a un hombre en la colonia Los Huizaches, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado a balazos en la entrada de un domicilio de la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán.
El hecho ocurrió este miércoles en el cruce de las calles Mina de Tayoltita y Presidente Miguel de la Madrid del mencionado sector, alrededor de las 19:00 horas.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima intentó correr hacia una vivienda para ponerse a salvo, pero cayó sin vida, bocabajo, en el acceso del inmueble.
La víctima está sin identificar, pero se pudo observar que vestía camiseta azul rey, pantalón gris, sandalias negras y gorra roja. La vivienda frente a la cual quedó tendido es de color pistache con gris.
Elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal acudieron al sitio y pidieron el apoyo de paramédicos, pero personal del grupo GERUM confirmó que ya no tenía signos vitales.
La zona quedó asegurada a la espera de agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes.