$!A balazos matan a pepenador dentro del basurón en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados a bordo de un automóvil de color blanco ingresaron al basurón y asesinaron a balazos a un pepenador que realizaba su labor en un montículo de basura.
El ataque se reportó a las 15:50 horas, indicando la actual zona de descarga en el Relleno Sanitario Municipal.
Lauro se encontraba realizando su jornada de trabajo separando y seleccionado artículos en un montículo de basura, cuando hombres armados que ingresaron en un auto sedán de color blanco, descendieron y le dispararon a corta distancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar tras el reporte de emergencia, pero solo comprobaron que el hombre lesionado ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por policías municipales y resguardada por elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Compañeros del occiso lo identificaron con el nombre de Lauro “N”, de aproximadamente 45 años.