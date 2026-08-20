$!A balazos matan a pepenador dentro del basurón en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados a bordo de un automóvil de color blanco ingresaron al basurón y asesinaron a balazos a un pepenador que realizaba su labor en un montículo de basura.

El ataque se reportó a las 15:50 horas, indicando la actual zona de descarga en el Relleno Sanitario Municipal.

Lauro se encontraba realizando su jornada de trabajo separando y seleccionado artículos en un montículo de basura, cuando hombres armados que ingresaron en un auto sedán de color blanco, descendieron y le dispararon a corta distancia.