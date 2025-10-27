$!A balazos matan a un hombre en el fraccionamiento Hogar del Pescador de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre murió tras ser acribillado con disparos de arma de fuego, cuando se disponía a ingresar a una tienda de autoservicio en el fraccionamiento Hogar del Pescador.
Las detonaciones de arma de fuego se registraron a las 21:40 horas, en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la esquina de la avenida Primero de Octubre y la calle Cooperativa 21 de Agosto del mencionado sector.
Versiones en el lugar indican que la víctima se dirigía a la tienda de autoservicio cuando fue interceptado por al menos un atacante quien sin mediar palabra le disparó a quemarropa hasta verlo caer.
Socorristas de Cruz Roja y Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliar al hombre baleado, pero ya no contaba con signos vitales a causa de múltiples heridas.
Policías Municipales acordonaron la zona del ataque y reportaron el hecho al personal pericial de la Fiscalía General del Estado, para que se encargara de dar fe del deceso.
El occiso fue identificado como Julio César “N”, de 53 años de edad.