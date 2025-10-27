$!A balazos matan a un hombre en el fraccionamiento Hogar del Pescador de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre murió tras ser acribillado con disparos de arma de fuego, cuando se disponía a ingresar a una tienda de autoservicio en el fraccionamiento Hogar del Pescador.

Las detonaciones de arma de fuego se registraron a las 21:40 horas, en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la esquina de la avenida Primero de Octubre y la calle Cooperativa 21 de Agosto del mencionado sector.

Versiones en el lugar indican que la víctima se dirigía a la tienda de autoservicio cuando fue interceptado por al menos un atacante quien sin mediar palabra le disparó a quemarropa hasta verlo caer.