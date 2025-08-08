$!A José Guadalupe lo buscan desde hace más de un año en Culiacán

El joven de 27 años mide aproximadamente 1.83 metros, tiene tez morena clara, complexión robusta, cabello ondulado corto de color negro y ojos medianos color café oscuro.

CULIACÁN._ Desde hace más de un año, a José Guadalupe Andrade Basulto lo busca su familia sin descanso, tras perder contacto con él el 13 de julio de 2024 en Culiacán.

Como señas distintivas, tiene un tatuaje de un tigre junto a la palabra “WHY”, rodeada de las letras “HA”, en el antebrazo derecho.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, la última comunicación con él fue el mismo día de su desaparición, sin que desde entonces se conozca su paradero.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía aportar cualquier dato que ayude a localizarlo, a través del teléfono 667 184 1256 o el correo cebpd@sinaloa.gob.mx.