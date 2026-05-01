$!A plena luz del día, atacan a Ulises afuera de su casa en Mazatlán; fallece en el hospital

MAZATLÁN. _ Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando se encontraba afuera de su domicilio en la colonia Rafael Buelna, en Mazatlán. El fallecido fue identificado por sus familiares como Ulises “N”, de 28 años de edad, vecino del mismo sector.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:45 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Víctor Hugo. De acuerdo con la información, la víctima se encontraba bajo la sombra de un árbol frente a su vivienda, cuando un sujeto llegó y le disparó a corta distancia en al menos dos ocasiones.

Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.