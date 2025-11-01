$!A quemarropa disparan contra dependiente de expendio de cerveza en el Venadillo al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ El encargado de un depósito de cerveza resultó con múltiples heridas de bala, tras un ataque armado directo contra él cuando se encontraba al interior del negocio ubicado sobre la carretera Internacional, frente a los campos deportivos del Club Muralla.
El ataque se registró a las 09:20 horas, en un expendio de cerveza ubicado sobre la carretera Internacional, junto a la central de abastos y frente al Club Muralla.
Versiones de testigos indican que hombres armados ingresaron al expendio y sin mediar palabra dispararon en más de cinco ocasiones contra el dependiente hasta verlo caer, luego abordaron el vehículo en el que llegaron y se dieron a la fuga.
Tras el reporte de la emergencia, Policías Municipales llegaron al lugar y por protocolo solicitaron una ambulancia, para que paramédicos valoraran al herido; minutos más tarde Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios y por la gravedad de sus heridas fue trasladado de urgencia a un hospital.
El herido fue identificado como Miguel “N”, de 50 años de edad y dependiente del negocio.
La zona fue acordonada por Policías Municipales y de Investigación, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía general del Estado.