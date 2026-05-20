$!¡A segundos de caer al canal! Auto pone en riesgo abastecimiento de agua en Los Mochis

AHOME. _ Un automovilista estuvo a punto de precipitarse al canal que abastece de agua a la planta potabilizadora Comisión Río Fuerte, una de las infraestructuras clave para el suministro hídrico de gran parte de la ciudad de Los Mochis.

El incidente se registró la mañana de este miércoles 20 de mayo de 2026, en las inmediaciones de la colonia Las Malvinas, donde un vehículo Toyota Corolla rojo quedó a escasos metros de caer al canal Hidalgo, por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Ante el riesgo inminente, trabajadores adscritos a la planta Comisión Río Fuerte actuaron de manera inmediata. Personal de JAPAMA auxilió a los tripulantes y coordinó las maniobras necesarias para evitar que la unidad terminara dentro del cauce.

De haberse precipitado el automóvil, el incidente habría representado un riesgo ecológico y sanitario considerable, debido a un posible derrame de aceites y combustibles en el canal que abastece a la potabilizadora.